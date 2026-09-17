Столичное дело каждого. Евгений Князев о том, как его приняла Москва

Мэтр Вахтанговского театра, ректор Театрального института имени Щукина, народный артист РФ Евгений Князев раскрыл планы на новый сезон и рассказал, как его, уроженца Тульской области и выпускника Тульского политеха, приняла столица.

«Дел громадьё»

Ольга Шаблинская, aif.ru: Евгений Владимирович, стартовал новый театральный сезон. Чем удивит актёр Князев?

Евгений Князев: Мы только-только выпустили в нашем театре спектакль «Фауст», где я исполнил самого Фауста. Буду играть репертуарные спектакли, участвовать в концертах, сниматься. И конечно, благоустраивать институт. Так что у нас дел громадьё. Главное, их делаешь, эти дела, а они всё не переделываются. И ты думаешь: «Сейчас вот с этим закончу, и будет всё хорошо». Но нет – смотришь, а то, что 10 лет назад делал, уже надо опять ремонтировать. И так бесконечно. Это наша жизнь. С ней нужно бороться не на жизнь, а на смерть. (Смеётся.)

Евгений Князев в роли Фауста в сцене из спектакля «Фауст». Театр им. Евг. Вахтангова. Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко

– Больше 20 лет вы руководите Театральным институтом имени Щукина, который штурмуют тысячи абитуриентов со всей страны. Но когда-то ведь и вы приехали так же покорять Москву. Как вас приняла столица и когда вы почувствовали, что город стал своим?

– Москва не верит слезам – это давно известная истина. Но для меня столица не была чужой – такой, что приехал, а всё тут совершенно незнакомо. У меня здесь жили родственники, я здесь часто бывал. Квартира у бабушки – я почти всё время учёбы жил у неё – была недалеко от Преображенской площади. Мне очень нравилось это место – Сиреневый бульвар напротив Института физкультуры. А потом я переехал к своей тёте в район Яузы.

Это было то время, когда все достаточно скромно жили. Надо было кормиться, одеваться. Я к тому времени чувствовал неловкость, что родители должны меня опять содержать. Думал: «Надо каким-то образом выбираться». «На Арбате я всех знаю». Евгений Князев — о любимых местах в Москве Подробнее

– И как выбирались?

– Работал! Студентом первого курса я уже зарабатывал первые деньги. Мы с моим однокурсником Женей Дворжецким работали гардеробщиками в нашем учебном театре. Получали там свои 50–60 рублей, это были приличные деньги при стипендии в 40 рублей. Нам показалось, что этого мало, и мы решили найти ещё одну работу. Устроились уборщиками в Институт красоты на Калининском проспекте, теперь Новый Арбат. Мы не умели мыть полы (и до сих пор я не представляю, как это делать), и нами были недовольны все сотрудники. А директор Института красоты нас не выгоняла – оказывала такую вот благотворительную помощь. Но так как ей тоже было неприятно ходить по грязному полу, она нас отправила мыть чёрные лестницы (улыбается).

Сцена из спектакля по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые» режиссера Петра Фоменко. Театр имени Евгения Вахтангова.1995 г. Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин

«Можно организовать с такой любовью»

– Как менялась столица?

– Я застал многие изменения. Арбат из улицы, где ходил 39-й троллейбус, превратился в пешеходную зону на моих глазах. Боже мой, какие толпы были там, когда Арбат стал пешеходным! Это была новинка для страны.

Конечно, на сегодняшний день он совершенно скромный по сравнению с другими отремонтированными улицами Москвы. Взять Неглинную, Петровку или Пятницкую – теперь они совершенно уникальные. Ты обращаешь на всё это внимание и думаешь: «Оказывается, можно всё организовать с такой любовью!» Но за всем нужно ухаживать. Я очень рад, что нынешнее руководство Москвы преображает город.

Открытие на Арбате фотовыставки к 90-летию со дня рождения Людмилы Гурченко Фото: АГН Москва/ Василий Кузьмиченок

– А когда именно вы заметили, что Москва становится совсем другой?

– Помню, столько было разговоров, когда начались ремонты улиц: Тверская, Бронные. Кто-то возмущался, что пройти-проехать нельзя…

– А вы как реагировали?

– Ну, я-то, поскольку руковожу институтом, понимал: просто надо перетерпеть. Тоже через эти стройки проходили не раз. Даже когда в квартире ремонт делаешь – тоже ведь перетерпливаешь. Так и с улицами. Помню, на Новом Арбате вдруг стали пробивать тротуар для посадки деревьев. Я смотрю – большемеры сажают. Я, как деревенский житель, думал тогда: «Голубчики, ну неужели вы приживётесь здесь, в этом каменном мешке?» А весной они распустили листочки. Я был невероятно рад!

Открытие памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову в центре столицы. Фото: АГН Москва/ Ярослав Чингаев

А Тверская какая стала – всюду кадки с цветами. Там такая красотища, что реально дух захватывает. Идёшь на Петровку, думаешь: «Здорово как стало». Шагаешь по Неглинной – тоже изменилось всё.

Какие бульвары красивые, как они подсвечены! Особенно зимой это видно, когда снег и унылость, когда ночь бесконечная. А бульвары светятся, сияют, переливаются разными огнями. Мне это нравится, я с благодарностью это воспринимаю и не устаю говорить спасибо тем, кто за всем этим хозяйством следит.

Пусть наша Москва будет красивой и доступной средой для всех нас. Ну а мы, люди, должны наш город грамотно любить.

– Грамотно любить – это как?

– Относиться к своему городу бережно.

– Много лет вы живёте и работаете в самом центре Москвы. А в других районах бываете?

– Недавно я побывал на Ленинском проспекте в одном учреждении. Какой там построили микрорайончик из удивительных, необычных домов! А сколько сделано для жителей – как облагорожены Удальцовские пруды, какая прекрасная инфраструктура!

Ой, а как меня потрясают эти прекрасные развязки! Когда-то была железная дорога на Бережковской, которая соединяла все вокзалы. А потом вдруг – бах! – и пустили электрички. (Это стало частью МЦК. – Ред.) Я не особенно часто пользуюсь общественным транспортом, так как театр у меня недалеко от дома. Но однажды мне стало интересно посмотреть на всё, и я решил прокатиться по этим веткам. Это было потрясающе.