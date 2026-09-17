Столичное дело каждого. Евгений Князев о том, как его приняла Москва

«Буду играть репертуарные спектакли, участвовать в концертах, сниматься. И конечно, благоустра- ивать институт», – делится планами Князев. / Владимир Федоренко / РИА Новости
Мэтр Вахтанговского театра, ректор Театрального института имени Щукина, народный артист РФ Евгений Князев раскрыл планы на новый сезон и рассказал, как его, уроженца Тульской области и выпускника Тульского политеха, приняла столица.
«Дел громадьё»
Ольга Шаблинская, aif.ru: Евгений Владимирович, стартовал новый театральный сезон. Чем удивит актёр Князев?
Евгений Князев: Мы только-только выпустили в нашем театре спектакль «Фауст», где я исполнил самого Фауста. Буду играть репертуарные спектакли, участвовать в концертах, сниматься. И конечно, благоустраивать институт. Так что у нас дел громадьё. Главное, их делаешь, эти дела, а они всё не переделываются. И ты думаешь: «Сейчас вот с этим закончу, и будет всё хорошо». Но нет – смотришь, а то, что 10 лет назад делал, уже надо опять ремонтировать. И так бесконечно. Это наша жизнь. С ней нужно бороться не на жизнь, а на смерть. (Смеётся.)
– Больше 20 лет вы руководите Театральным институтом имени Щукина, который штурмуют тысячи абитуриентов со всей страны. Но когда-то ведь и вы приехали так же покорять Москву. Как вас приняла столица и когда вы почувствовали, что город стал своим?
– Москва не верит слезам – это давно известная истина. Но для меня столица не была чужой – такой, что приехал, а всё тут совершенно незнакомо. У меня здесь жили родственники, я здесь часто бывал. Квартира у бабушки – я почти всё время учёбы жил у неё – была недалеко от Преображенской площади. Мне очень нравилось это место – Сиреневый бульвар напротив Института физкультуры. А потом я переехал к своей тёте в район Яузы.
Это было то время, когда все достаточно скромно жили. Надо было кормиться, одеваться. Я к тому времени чувствовал неловкость, что родители должны меня опять содержать. Думал: «Надо каким-то образом выбираться».
– И как выбирались?
– Работал! Студентом первого курса я уже зарабатывал первые деньги. Мы с моим однокурсником Женей Дворжецким работали гардеробщиками в нашем учебном театре. Получали там свои 50–60 рублей, это были приличные деньги при стипендии в 40 рублей. Нам показалось, что этого мало, и мы решили найти ещё одну работу. Устроились уборщиками в Институт красоты на Калининском проспекте, теперь Новый Арбат. Мы не умели мыть полы (и до сих пор я не представляю, как это делать), и нами были недовольны все сотрудники. А директор Института красоты нас не выгоняла – оказывала такую вот благотворительную помощь. Но так как ей тоже было неприятно ходить по грязному полу, она нас отправила мыть чёрные лестницы (улыбается).
«Можно организовать с такой любовью»
– Как менялась столица?
– Я застал многие изменения. Арбат из улицы, где ходил 39-й троллейбус, превратился в пешеходную зону на моих глазах. Боже мой, какие толпы были там, когда Арбат стал пешеходным! Это была новинка для страны.
Конечно, на сегодняшний день он совершенно скромный по сравнению с другими отремонтированными улицами Москвы. Взять Неглинную, Петровку или Пятницкую – теперь они совершенно уникальные. Ты обращаешь на всё это внимание и думаешь: «Оказывается, можно всё организовать с такой любовью!» Но за всем нужно ухаживать. Я очень рад, что нынешнее руководство Москвы преображает город.
– А когда именно вы заметили, что Москва становится совсем другой?
– Помню, столько было разговоров, когда начались ремонты улиц: Тверская, Бронные. Кто-то возмущался, что пройти-проехать нельзя…
– А вы как реагировали?
– Ну, я-то, поскольку руковожу институтом, понимал: просто надо перетерпеть. Тоже через эти стройки проходили не раз. Даже когда в квартире ремонт делаешь – тоже ведь перетерпливаешь. Так и с улицами. Помню, на Новом Арбате вдруг стали пробивать тротуар для посадки деревьев. Я смотрю – большемеры сажают. Я, как деревенский житель, думал тогда: «Голубчики, ну неужели вы приживётесь здесь, в этом каменном мешке?» А весной они распустили листочки. Я был невероятно рад!
А Тверская какая стала – всюду кадки с цветами. Там такая красотища, что реально дух захватывает. Идёшь на Петровку, думаешь: «Здорово как стало». Шагаешь по Неглинной – тоже изменилось всё.
Какие бульвары красивые, как они подсвечены! Особенно зимой это видно, когда снег и унылость, когда ночь бесконечная. А бульвары светятся, сияют, переливаются разными огнями. Мне это нравится, я с благодарностью это воспринимаю и не устаю говорить спасибо тем, кто за всем этим хозяйством следит.
Пусть наша Москва будет красивой и доступной средой для всех нас. Ну а мы, люди, должны наш город грамотно любить.
Библиотечный сад на ступенях Российской государственной библиотеки
– Много лет вы живёте и работаете в самом центре Москвы. А в других районах бываете?
– Недавно я побывал на Ленинском проспекте в одном учреждении. Какой там построили микрорайончик из удивительных, необычных домов! А сколько сделано для жителей – как облагорожены Удальцовские пруды, какая прекрасная инфраструктура!
Ой, а как меня потрясают эти прекрасные развязки! Когда-то была железная дорога на Бережковской, которая соединяла все вокзалы. А потом вдруг – бах! – и пустили электрички. (Это стало частью МЦК. – Ред.) Я не особенно часто пользуюсь общественным транспортом, так как театр у меня недалеко от дома. Но однажды мне стало интересно посмотреть на всё, и я решил прокатиться по этим веткам. Это было потрясающе.
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