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Столичное дело каждого. Евгений Князев о том, как его приняла Москва

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 37. Открытые уроки 16/09/2026 Сюжет Легендарные актеры и режиссеры кино
«Буду играть репертуарные спектакли, участвовать в концертах, сниматься. И конечно, благоустра- ивать институт», – делится планами Князев.
«Буду играть репертуарные спектакли, участвовать в концертах, сниматься. И конечно, благоустра- ивать институт», – делится планами Князев. / Владимир Федоренко / РИА Новости

Мэтр Вахтанговского театра, ректор Театрального института имени Щукина, народный артист РФ Евгений Князев раскрыл планы на новый сезон и рассказал, как его, уроженца Тульской области и выпускника Тульского политеха, приняла столица.

«Дел громадьё»

Ольга Шаблинская, aif.ru: Евгений Владимирович, стартовал новый театральный сезон. Чем удивит актёр Князев?

Евгений Князев: Мы только-только выпустили в нашем театре спектакль «Фауст», где я исполнил самого Фауста. Буду играть репертуарные спектакли, участвовать в концертах, сниматься. И конечно, благоустраивать институт. Так что у нас дел громадьё. Главное, их делаешь, эти дела, а они всё не переделываются. И ты думаешь: «Сейчас вот с этим закончу, и будет всё хорошо». Но нет – смотришь, а то, что 10 лет назад делал, уже надо опять ремонтировать. И так бесконечно. Это наша жизнь. С ней нужно бороться не на жизнь, а на смерть. (Смеётся.)
Евгений Князев в роли Фауста в сцене из спектакля «Фауст». Театр им. Евг. Вахтангова.
Евгений Князев в роли Фауста в сцене из спектакля «Фауст». Театр им. Евг. Вахтангова. Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко

– Больше 20 лет вы руководите Театральным институтом имени Щукина, который штурмуют тысячи абитуриентов со всей страны. Но когда-то ведь и вы приехали так же покорять Москву. Как вас приняла столица и когда вы почувствовали, что город стал своим?

– Москва не верит слезам – это давно известная истина. Но для меня столица не была чужой – такой, что приехал, а всё тут совершенно незнакомо. У меня здесь жили родственники, я здесь часто бывал. Квартира у бабушки – я почти всё время учёбы жил у неё – была недалеко от Преображенской площади. Мне очень нравилось это место – Сиреневый бульвар напротив Института физкультуры. А потом я переехал к своей тёте в район Яузы.

Это было то время, когда все достаточно скромно жили. Надо было кормиться, одеваться. Я к тому времени чувствовал неловкость, что родители должны меня опять содержать. Думал: «Надо каким-то образом выбираться».

Евгений Князев.
«На Арбате я всех знаю». Евгений Князев — о любимых местах в Москве Подробнее

– И как выбирались?

– Работал! Студентом первого курса я уже зарабатывал первые деньги. Мы с моим однокурсником Женей Дворжецким работали гардеробщиками в нашем учебном театре. Получали там свои 50–60 рублей, это были приличные деньги при стипендии в 40 рублей. Нам показалось, что этого мало, и мы решили найти ещё одну работу. Устроились уборщиками в Институт красоты на Калининском проспекте, теперь Новый Арбат. Мы не умели мыть полы (и до сих пор я не представляю, как это делать), и нами были недовольны все сотрудники. А директор Института красоты нас не выгоняла – оказывала такую вот благотворительную помощь. Но так как ей тоже было неприятно ходить по грязному полу, она нас отправила мыть чёрные лестницы (улыбается).

Сцена из спектакля по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые» режиссера Петра Фоменко. Театр имени Евгения Вахтангова.1995 г.
Сцена из спектакля по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые» режиссера Петра Фоменко. Театр имени Евгения Вахтангова.1995 г. Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин

«Можно организовать с такой любовью»

– Как менялась столица?

– Я застал многие изменения. Арбат из улицы, где ходил 39-й троллейбус, превратился в пешеходную зону на моих глазах. Боже мой, какие толпы были там, когда Арбат стал пешеходным! Это была новинка для страны.

Конечно, на сегодняшний день он совершенно скромный по сравнению с другими отремонтированными улицами Москвы. Взять Неглинную, Петровку или Пятницкую – теперь они совершенно уникальные. Ты обращаешь на всё это внимание и думаешь: «Оказывается, можно всё организовать с такой любовью!» Но за всем нужно ухаживать. Я очень рад, что нынешнее руководство Москвы преображает город.

Открытие на Арбате фотовыставки к 90-летию со дня рождения Людмилы Гурченко
Открытие на Арбате фотовыставки к 90-летию со дня рождения Людмилы Гурченко Фото: АГН Москва/ Василий Кузьмиченок

– А когда именно вы заметили, что Москва становится совсем другой?

– Помню, столько было разговоров, когда начались ремонты улиц: Тверская, Бронные. Кто-то возмущался, что пройти-проехать нельзя…

– А вы как реагировали?

– Ну, я-то, поскольку руковожу институтом, понимал: просто надо перетерпеть. Тоже через эти стройки проходили не раз. Даже когда в квартире ремонт делаешь – тоже ведь перетерпливаешь. Так и с улицами. Помню, на Новом Арбате вдруг стали пробивать тротуар для посадки деревьев. Я смотрю – большемеры сажают. Я, как деревенский житель, думал тогда: «Голубчики, ну неужели вы приживётесь здесь, в этом каменном мешке?» А весной они распустили листочки. Я был невероятно рад!

Открытие памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову в центре столицы.
Открытие памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову в центре столицы. Фото: АГН Москва/ Ярослав Чингаев

А Тверская какая стала – всюду кадки с цветами. Там такая красотища, что реально дух захватывает. Идёшь на Петровку, думаешь: «Здорово как стало». Шагаешь по Неглинной – тоже изменилось всё.

Какие бульвары красивые, как они подсвечены! Особенно зимой это видно, когда снег и унылость, когда ночь бесконечная. А бульвары светятся, сияют, переливаются разными огнями. Мне это нравится, я с благодарностью это воспринимаю и не устаю говорить спасибо тем, кто за всем этим хозяйством следит.

Пусть наша Москва будет красивой и доступной средой для всех нас. Ну а мы, люди, должны наш город грамотно любить.

Библиотечный сад на ступенях Российской государственной библиотеки

На парадной лестнице Российской государственной библиотеки развернулась масштабная экспозиция живых растений. Эта локация – одна из площадок проведения фестиваля «Сады и цветы».
На парадной лестнице Российской государственной библиотеки развернулась масштабная экспозиция живых растений. Эта локация – одна из площадок проведения фестиваля «Сады и цветы». © АГН Москва / Светлана Нафикова
Организаторы «Московских сезонов» представили одну из самых востребованных и посещаемых площадок сезона.
Организаторы «Московских сезонов» представили одну из самых востребованных и посещаемых площадок сезона. © АГН Москва / Светлана Нафикова
Высокие восьмиметровые липы и южные пинии создали над ступенями на Воздвиженке тень настоящего леса.
Высокие восьмиметровые липы и южные пинии создали над ступенями на Воздвиженке тень настоящего леса. © АГН Москва / Светлана Нафикова
Пространство наполнилось ароматами цветущих рододендронов, олеандров и жимолости.
Пространство наполнилось ароматами цветущих рододендронов, олеандров и жимолости. © АГН Москва / Светлана Нафикова
Дизайнеры дополнили ландшафт деревянными полками, на которых разместили сотни томов русской классики.
Дизайнеры дополнили ландшафт деревянными полками, на которых разместили сотни томов русской классики. © АГН Москва / Светлана Нафикова
Узнаваемым символом площадки стали гигантские двухметровые лампы с зелеными абажурами из латуни.
Узнаваемым символом площадки стали гигантские двухметровые лампы с зелеными абажурами из латуни. © АГН Москва / Светлана Нафикова
Многочисленные скамьи и кресла превратили проходную зону в уютную гостиную для чтения и отдыха.
Многочисленные скамьи и кресла превратили проходную зону в уютную гостиную для чтения и отдыха. © АГН Москва / Светлана Нафикова
Среди ярких соцветий форзиции посетители могут наблюдать за суетой шмелей и бабочек в самом сердце мегаполиса.
Среди ярких соцветий форзиции посетители могут наблюдать за суетой шмелей и бабочек в самом сердце мегаполиса. © АГН Москва / Светлана Нафикова
Фестиваль «Сады и цветы» в 2026 году стартовал 1 мая и будет работать до конца лета.
Фестиваль «Сады и цветы» в 2026 году стартовал 1 мая и будет работать до конца лета. © АГН Москва / Светлана Нафикова

Библиотечный сад на ступенях Российской государственной библиотеки

На парадной лестнице Российской государственной библиотеки развернулась масштабная экспозиция живых растений. Эта локация – одна из площадок проведения фестиваля «Сады и цветы».
На парадной лестнице Российской государственной библиотеки развернулась масштабная экспозиция живых растений. Эта локация – одна из площадок проведения фестиваля «Сады и цветы». © АГН Москва / Светлана Нафикова
Организаторы «Московских сезонов» представили одну из самых востребованных и посещаемых площадок сезона.
Организаторы «Московских сезонов» представили одну из самых востребованных и посещаемых площадок сезона. © АГН Москва / Светлана Нафикова
Высокие восьмиметровые липы и южные пинии создали над ступенями на Воздвиженке тень настоящего леса.
Высокие восьмиметровые липы и южные пинии создали над ступенями на Воздвиженке тень настоящего леса. © АГН Москва / Светлана Нафикова
Пространство наполнилось ароматами цветущих рододендронов, олеандров и жимолости.
Пространство наполнилось ароматами цветущих рододендронов, олеандров и жимолости. © АГН Москва / Светлана Нафикова
Дизайнеры дополнили ландшафт деревянными полками, на которых разместили сотни томов русской классики.
Дизайнеры дополнили ландшафт деревянными полками, на которых разместили сотни томов русской классики. © АГН Москва / Светлана Нафикова
Узнаваемым символом площадки стали гигантские двухметровые лампы с зелеными абажурами из латуни.
Узнаваемым символом площадки стали гигантские двухметровые лампы с зелеными абажурами из латуни. © АГН Москва / Светлана Нафикова
Многочисленные скамьи и кресла превратили проходную зону в уютную гостиную для чтения и отдыха.
Многочисленные скамьи и кресла превратили проходную зону в уютную гостиную для чтения и отдыха. © АГН Москва / Светлана Нафикова
Среди ярких соцветий форзиции посетители могут наблюдать за суетой шмелей и бабочек в самом сердце мегаполиса.
Среди ярких соцветий форзиции посетители могут наблюдать за суетой шмелей и бабочек в самом сердце мегаполиса. © АГН Москва / Светлана Нафикова
Фестиваль «Сады и цветы» в 2026 году стартовал 1 мая и будет работать до конца лета.
Фестиваль «Сады и цветы» в 2026 году стартовал 1 мая и будет работать до конца лета. © АГН Москва / Светлана Нафикова

– Грамотно любить – это как?

– Относиться к своему городу бережно.

– Много лет вы живёте и работаете в самом центре Москвы. А в других районах бываете?

– Недавно я побывал на Ленинском проспекте в одном учреждении. Какой там построили микрорайончик из удивительных, необычных домов! А сколько сделано для жителей – как облагорожены Удальцовские пруды, какая прекрасная инфраструктура!

Ой, а как меня потрясают эти прекрасные развязки! Когда-то была железная дорога на Бережковской, которая соединяла все вокзалы. А потом вдруг – бах! – и пустили электрички. (Это стало частью МЦК. – Ред.) Я не особенно часто пользуюсь общественным транспортом, так как театр у меня недалеко от дома. Но однажды мне стало интересно посмотреть на всё, и я решил прокатиться по этим веткам. Это было потрясающе.

Собянин открыл новые благоустроенные участки набережных на Москве-реке

В пятницу, 4 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл сразу два участка набережных на Москве-реке. На левом берегу главной артерии города появились благоустроенные пространства от Новоспасского моста до стадиона «Торпедо».
В пятницу, 4 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл сразу два участка набережных на Москве-реке. На левом берегу главной артерии города появились благоустроенные пространства от Новоспасского моста до стадиона «Торпедо». © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Мэр сообщил, что новые обустроенные зоны, которые несомненно придутся по вкусу москвичам – подарок им к Дню города.
Мэр сообщил, что новые обустроенные зоны, которые несомненно придутся по вкусу москвичам – подарок им к Дню города. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Здесь предусмотрено все: и двух-трехполосные дороги для движения автомобилей и общественного транспорта, и зоны для комфортного отдыха. Оборудована спортивная площадка, разбит газон площадью один гектар и высажено 450 квадратных метров цветников.
Здесь предусмотрено все: и двух-трехполосные дороги для движения автомобилей и общественного транспорта, и зоны для комфортного отдыха. Оборудована спортивная площадка, разбит газон площадью один гектар и высажено 450 квадратных метров цветников. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Мэр в ходе мероприятия также пообщался с москвичами, которые поздравили его с Днем города.
Мэр в ходе мероприятия также пообщался с москвичами, которые поздравили его с Днем города. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
С 2011 года город ведет планомерную работу по превращению набережных в «оазисы» в центре Москвы.
С 2011 года город ведет планомерную работу по превращению набережных в «оазисы» в центре Москвы. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
«Еще недавно большинство московских набережных было недоступно. Центральные служили в основном автодорогами. А там, где не было машин, невозможно было подойти к берегам Москвы-реки из-за промышленных зон или заброшенных участков. Последние 15 лет ситуация кардинально меняется. Бывшие промзоны и пустыри превращаются в уютные жилые кварталы, а берега Москвы-реки — в непрерывную линию набережных. Мы привели в порядок около 110 километров», — рассказал Сергей Собянин.
«Еще недавно большинство московских набережных было недоступно. Центральные служили в основном автодорогами. А там, где не было машин, невозможно было подойти к берегам Москвы-реки из-за промышленных зон или заброшенных участков. Последние 15 лет ситуация кардинально меняется. Бывшие промзоны и пустыри превращаются в уютные жилые кварталы, а берега Москвы-реки — в непрерывную линию набережных. Мы привели в порядок около 110 километров», — рассказал Сергей Собянин. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
На участке Симоновской набережной от причала «Торпедо» до дома 26, строения 5 появилось принципиально новое городское пространство — пешеходная зона протяженностью более километра, свободная от автотранспорта. Территорию озеленили, создали на ней зоны отдыха, оборудовали освещение. Для горожан сделали удобные дорожки. С набережной можно полюбоваться прекрасным видом на Москву-реку и противоположный берег.
На участке Симоновской набережной от причала «Торпедо» до дома 26, строения 5 появилось принципиально новое городское пространство — пешеходная зона протяженностью более километра, свободная от автотранспорта. Территорию озеленили, создали на ней зоны отдыха, оборудовали освещение. Для горожан сделали удобные дорожки. С набережной можно полюбоваться прекрасным видом на Москву-реку и противоположный берег. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

Собянин открыл новые благоустроенные участки набережных на Москве-реке

В пятницу, 4 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл сразу два участка набережных на Москве-реке. На левом берегу главной артерии города появились благоустроенные пространства от Новоспасского моста до стадиона «Торпедо».
В пятницу, 4 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл сразу два участка набережных на Москве-реке. На левом берегу главной артерии города появились благоустроенные пространства от Новоспасского моста до стадиона «Торпедо». © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Мэр сообщил, что новые обустроенные зоны, которые несомненно придутся по вкусу москвичам – подарок им к Дню города.
Мэр сообщил, что новые обустроенные зоны, которые несомненно придутся по вкусу москвичам – подарок им к Дню города. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Здесь предусмотрено все: и двух-трехполосные дороги для движения автомобилей и общественного транспорта, и зоны для комфортного отдыха. Оборудована спортивная площадка, разбит газон площадью один гектар и высажено 450 квадратных метров цветников.
Здесь предусмотрено все: и двух-трехполосные дороги для движения автомобилей и общественного транспорта, и зоны для комфортного отдыха. Оборудована спортивная площадка, разбит газон площадью один гектар и высажено 450 квадратных метров цветников. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Мэр в ходе мероприятия также пообщался с москвичами, которые поздравили его с Днем города.
Мэр в ходе мероприятия также пообщался с москвичами, которые поздравили его с Днем города. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
С 2011 года город ведет планомерную работу по превращению набережных в «оазисы» в центре Москвы.
С 2011 года город ведет планомерную работу по превращению набережных в «оазисы» в центре Москвы. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
«Еще недавно большинство московских набережных было недоступно. Центральные служили в основном автодорогами. А там, где не было машин, невозможно было подойти к берегам Москвы-реки из-за промышленных зон или заброшенных участков. Последние 15 лет ситуация кардинально меняется. Бывшие промзоны и пустыри превращаются в уютные жилые кварталы, а берега Москвы-реки — в непрерывную линию набережных. Мы привели в порядок около 110 километров», — рассказал Сергей Собянин.
«Еще недавно большинство московских набережных было недоступно. Центральные служили в основном автодорогами. А там, где не было машин, невозможно было подойти к берегам Москвы-реки из-за промышленных зон или заброшенных участков. Последние 15 лет ситуация кардинально меняется. Бывшие промзоны и пустыри превращаются в уютные жилые кварталы, а берега Москвы-реки — в непрерывную линию набережных. Мы привели в порядок около 110 километров», — рассказал Сергей Собянин. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
На участке Симоновской набережной от причала «Торпедо» до дома 26, строения 5 появилось принципиально новое городское пространство — пешеходная зона протяженностью более километра, свободная от автотранспорта. Территорию озеленили, создали на ней зоны отдыха, оборудовали освещение. Для горожан сделали удобные дорожки. С набережной можно полюбоваться прекрасным видом на Москву-реку и противоположный берег.
На участке Симоновской набережной от причала «Торпедо» до дома 26, строения 5 появилось принципиально новое городское пространство — пешеходная зона протяженностью более километра, свободная от автотранспорта. Территорию озеленили, создали на ней зоны отдыха, оборудовали освещение. Для горожан сделали удобные дорожки. С набережной можно полюбоваться прекрасным видом на Москву-реку и противоположный берег. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

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