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Рубашки и кое-что еще. Психолог Анетта Орлова открыла тайны гардеробной

«Маст хев» в гардеробе Анетты — это белые рубашки.
«Маст хев» в гардеробе Анетты — это белые рубашки. Фото: личный архив

Телеведущая и психолог Анетта Орлова пригласила корреспондента aif.ru в свою гардеробную. Есть ли в её шкафу скелеты? Выяснил aif.ru.

Пиджаки, джинсы и красное платье

«Бежевый образ был создан для нашего совместного интервью с Ольгой Бузовой для журнала. Ольга была приглашенным редактором, и мы вместе разбирали тему перфекционизма и гиперконтроля. Пиджак белый, винтаж, 2013 года покупки. Впервые надела на эту съёмку. Очень обрадовалась, что после сброса веса он стал идеально сидеть. Очень люблю его, аккуратный и приятный», — рассказала нам Анетта.

Фото: Личный архив

Одежда на выход у неё — белоснежный брючный костюм: удлиненный жилет, брюки, образ дополняет небольшая сумочка мятного цвета. Но и от классики Аннета не прочь отступить, хотя... джинсы давно стали классикой для женщин столицы. Их носят и знаменитости, и женщины, которые себя такими не считают.

«У меня их много. Джинсы — это моя любимая одежда, а в сочетании с футболками приятного цвета они создают летнее настроение», — уточняет Орлова.
Фото: Личный архив

Ведущая также вспомнила историю красного платья. Все-таки тема «леди ин ред» всегда актуальна.

«Красное платье было изначально куплено дочке, но она передумала его носить и решила отдать. Но тут вмешался сын , он мне сказал: „Мама, оно такое красивое, вдруг оно тебе зайдет?“ Я посмеялась сначала, а потом решила надеть, на самом деле, даже не думала, что будет так классно», — поделилась Орлова.

Фото: Личный архив

Платье от мужа

Ведущая добавила еще один «маст хев» в ее гардеробе — это белые рубашки.

«Это моя слабость, у меня их так же много, как и разных джинсов. Но для создания примечательного, запоминающегося образа нужен пояс», — добавила психолог.

Нашли мы в шкафу Анетты и платье, которое ей подарил муж. Оно навеяло воспоминания о том, как 20 лет назад она была фотомоделью. Конечно, не скелет в шкафу, но в биографии психолога — интересный штрих.

«Это платье — подарок мужа, он сначала купил, потом стал сомневаться. Вот думаю, что это за рюшки торчат, но мне понравился образ, и я это платье надевала на разные интересные мероприятия. Знаете, в 2003-2004 годах я работала фотомоделью. Очень хороший период моей жизни. Сохранила и платья тех времён. Я из тех женщин, которые не выбрасывают вещи. Представляете, они лежали 15 лет! И я их надела. Пусть и на фотосессию. Приятные ассоциации связаны с ними, я все боялась, что они рассыпятся на мне во время фотосессии, но они выдержали», — улыбнувшись, добавила Анетта.

Фото: Личный архив
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КультураПерсонагардеробАнетта Орловамода и стиль
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