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Концерт Ольги Бузовой на фестивале в Хабаровске отменили из-за ливня

Александра Половинко / АиФ
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Выступление певицы Ольги Бузовой в Хабаровске было отменено из-за сильной грозы с градом и молниями. Об этом сообщила министр туризма региона Марина Ярцева.

Отмечается, что концерт исполнительницы должен был состояться вечером в воскресенье в рамках туристического фестиваля «Амур. Живая линия», однако в городе начался ливень с градом.

«Уважаемые гости фестиваля туризма "Амур. Живая линия", к сожалению, из-за непогоды и по правилам безопасности мы были вынуждены отменить сегодняшний концерт Ольги Бузовой», — написала Ярцева в Telegram-канале.

Сама артистка уточнила на своей странице, что из-за неблагоприятных погодных условий вышла из строя концертная аппаратура.

Ранее сообщалось, что Бузова выступила в инвалидной коляске после операции.
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КультураШоу-бизнесотмена концертагрозовой ливеньОльга БузоваХабаровск
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