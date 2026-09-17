Почему режиссёр Максим Меламедов воспевает Леди Макбет Николая Лескова?
МХАТ имени Горького под руководством Сергея Безрукова открывает 129‑й сезон премьерой — «Леди Макбет Мценского уезда». Режиссёр Максим Меламедов рассказал, чем его привлекла повесть Николая Лескова, написанная в 1864 году.
— Главная героиня лесковской повести Катерина Измайлова — это образ русской женщины, которая любит без расчёта, без выгоды. Сегодняшний культ меркантильности не имеет никакого отношения к тому, о чём пишет Николай Лесков и о чём мы говорим в спектакле. Это размышление о том, на что готова женщина, которая любит мужчину, растворяясь в нём без остатка, до конца. И к чему это всепоглощающее чувство может привести в конечном итоге.
Надо сказать, что для меня это уже четвёртый подход к повести «Леди Макбет Мценского уезда».
Впервые я начал подступаться к ней, ещё когда был студентом ГИТИСа. Мне предложили постановку в театре НАТФИЗ в Софии. Я долго думал, какой материал выбрать для постановки, и решил сделать спектакль, который я посвящу своей маме.
Позднее я работал с повестью Николая Лескова в лабораториях, во ВГИКе. И каждый раз понимал: этот материал для сцены можно сделать ещё лучше.
Поэтому задачи, которые я перед собой ставил, с разными редакциями видоизменялись. Сейчас мы его выкристаллизовываем до конечного, так сказать, варианта.
Лесков, кстати, в самом названии делает отсылку к Шекспиру, к его леди Макбет. И у меня возникла идея продолжить тему, заданную автором, — впустить в эту историю шекспировский мир, его метафоры и образы.