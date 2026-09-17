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Почему режиссёр Максим Меламедов воспевает Леди Макбет Николая Лескова?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 37. Открытые уроки 16/09/2026
Категория:  Произведения Вопрос-ответ из газеты: Еженедельник «Аргументы и Факты» № 37 16/09/2026
Ответ редакции
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МХАТ имени Горького под руководством Сергея Безрукова открывает 129‑й сезон премьерой — «Леди Макбет Мценского уезда». Режиссёр Максим Меламедов рассказал, чем его привлекла повесть Николая Лескова, написанная в 1864 году.

Николай Лесков - портрет кисти Валентина Серова (1894); Иллюстрация Бориса Кустодиева к «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова. 1923 год
Николай Лесков - портрет кисти Валентина Серова (1894); Иллюстрация Бориса Кустодиева к «Леди Макбет Мценского уезда». 1923 год. Фото: Коллаж АиФ

— Главная героиня лесковской повести Катерина Измайлова — это образ русской женщины, которая любит без расчёта, без выгоды. Сегодняшний культ меркантильности не имеет никакого отношения к тому, о чём пишет Николай Лесков и о чём мы говорим в спектакле. Это размышление о том, на что готова женщина, которая любит мужчину, растворяясь в нём без остатка, до конца. И к чему это всепоглощающее чувство может привести в конечном итоге.

Надо сказать, что для мен­я это уже четвёртый подход к повести «Леди Макбет Мценского уезда».
Режиссер-постановщик спектакля «Дон Жуан. Новый миф» Максим Меламедов в Московском Губернском театре.
Режиссер-постановщик Максим Меламедов в Московском Губернском театре. Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский

Впервые я начал подступаться к ней, ещё когда был студентом ГИТИСа. Мне предложили постановк­у в театре НАТФИЗ в Софии. Я долго дума­л, какой материал выбрать для постановки, и решил сделать спектакль, который я посвящу своей маме.

Позднее я работал с повестью Николая Лескова в лабораториях, во ВГИКе. И каждый раз понимал: этот материал для сцены можно сделать ещё лучше.

Что посмотреть:
«Леди Макбет Мценского уезда». 17, 18 сентября. МХАТ имени Горького, Губернская сцена.

Поэтому задачи, которые я перед собой ставил, с разными редакциями видоизменялись. Сейчас мы его выкристаллизовываем до конечного, так сказать, варианта.

Борис Михайлович Кустодиев создал серию иллюстраций к повести Николая Семёновича Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» в 1922–1923 годах.
Борис Михайлович Кустодиев создал серию иллюстраций к повести Николая Семёновича Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» в 1922–1923 годах. Фото: Commons.wikimedia.org

Лесков, кстати, в самом названии делает отсылку к Шекспиру, к его леди Макбет. И у меня возникла идея продолжить тему, заданную автором, — впустить в эту историю шекспировский мир, его метафоры и образы.

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КультураПерсонаНиколай Лесковизвестный режиссерМХАТ имени ГорькогоМаксим Меламедов
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