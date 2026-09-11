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Почему Григорий Гладков считает лучшим отдыхом работу в деревне?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 36. Откровенно о столичном 09/09/2026
Категория:  Персоналии Вопрос-ответ из газеты: Еженедельник «Аргументы и Факты» № 36 09/09/2026
Ответ редакции
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Григорий Гладков внесён в Книгу рекордов Гиннесса России по количеству альбомов для детей. Он создал музыку к мультфильмам «Пластилиновая ворона», «Про Веру и Анфису», «Падал прошлогодний снег». 73-летний композитор признался в любви к деревне.

Григорий Гладков.
Григорий Гладков. Фото: www.globallookpress.com

– Брянская область, деревня Васильевка. Именно там я проводил школьные каникулы. Лучшее время в моей жизни! Весь день с друзьями на улице. Первая любовь. Все продукты настоящие, овощи, зелень с грядки. Парное молоко, баня. Поэтому я никогда не болел в течение учебного года, возвращаясь в город. И до сих пор благодаря той закалке иммунитет хороший, волосы все целы.

Мне было очень больно, когда деревня начала умирать. Мы с писателем Эдуардом Успенским написали ностальгическую песню «Возвращайтесь домой, мужики». Финал такой: «И пусть вы далеко залетели, и пусть вы от села далеки, я прошу, я встаю на колени – возвращайтесь домой, мужики! Здесь без вас не готовят пельмени, оседают дома у реки. Я прошу, я встаю на колени – возвращайтесь домой, земляки!»

Успенский, как и я, очень любил деревню. Он купил дом в селе Троицкое Ярославской области – именно там было написано «Простоквашино». Рядом жил художник Чижиков, нарисовавший знаменитого олимпийского Мишку.

Песня «Возвращайтесь домой, мужики» должна была звучать в фильме «Любовь и голуби». Помните: Василий живёт на реке, а Надюха к нему ходит на свидания. Изначально герой Михайлова поселился в брошенной деревне, но чиновники такой поворот запретили. Меньшову была дана команда: ни раскулачивания, ни сегодняшнего вымирания – чтоб ничего плохого не было. Счастье, только полное счастье! Эпизод зарубили вместе с песней – теперь её можно услышать только в интернете, в серии «Песни, не вошедшие в кино».

А возвращаясь к началу разговора, скажу: для меня до сих пор нет лучшего антистресса, чем время, проведённое в деревне. По хозяйству всё делаю сам. Отец и моё деревенское детство научили меня всему.

Где слушать: Творческая встреча-концерт Григория Гладкова «Пластилиновая ворона приглашает друзей». 12 сентября. Концертный зал «Останкино» 

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КультураПерсоназнаменитые композиторыкомпозитор Григорий Гладков
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