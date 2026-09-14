Невский, Грозный и забвение. Трагичные повороты судьбы Николая Черкасова

14 сентября 1966 года скончался актер и народный артист СССР Николай Черкасов — созданный им в фильме Эйзенштейна образ Александра Невского попал в учебники и на одноименный орден.

В 1938 году режиссер Сергей Эйзенштейн снял фильм о князе Александре Невском и о битве на Чудском озере. Тема была выбрана не самая опасная — всё же не так давно на экранах страны с успехом показали дилогию о Петре Первом, — но проходящая по грани. Да, битва знаменитая, там русское войско дало серьезный отпор псам-рыцарям, а Невский закрепил за собой славу великого полководца и поднял свой авторитет на Руси. Но — князь, а появление на экране царственных особ в советском кино всегда сопровождалось многими условностями. Впрочем, и сам Александр Невский был в какой-то мере условностью — доподлинно неизвестно было даже то, как это князь выглядел. Поэтому Эйзенштейн снимал легенду — и легенда получилась на славу, а образ русского воина в «ерихонской шапке» и в плаще оказался настолько сильным, что вскоре перекочевал на учрежденный во время Великой Отечественной войны орден Александра Невского и в учебники истории.

Фактически с героем фильма Эйзенштейна случилось то же, что и с Чапаевым в исполнении Бориса Бабочкина из картины братьев Васильевых — он зажил собственной жизнью. И немалая заслуга в создании этого образа принадлежала актеру Николаю Черкасову.

Не только комик

Вообще-то Черкасов считался актером комедийного толка. Артистом он стал в начале двадцатых годов, танцевал в Петроградской студии молодого балета, работал в ленинградском ТЮЗе и в мюзик-холлах Ленинграда и Москвы. И в кино снимался в небольших ролях — тоже с оттенком комичности. Лишь в середине тридцатых наработанная репутация дала трещину — Черкасов в 32 года в фильме «Депутат Балтики» сыграл профессора Полежаева, который по сюжету был вдвое старше. Потом был Жак Паганель в фильме «Дети капитана Гранта» и Билли Бонс из «Острова сокровищ». Актер вспоминал, что даже от царевича Алексея из «Петра Первого» зрители ждали чего-то комического — мол, знаем мы, на что способен Черкасов.

Но после премьеры «Александра Невского» отношение к Черкасову изменилось полностью — в фильме не было ничего смешного, были моменты грустные («Эх, коротковата кольчужка»), а были очень патриотические («Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет»). Фразу про меч произносит герой Черкасова, и сейчас её часто приписывают настоящему князю Невскому — но совершенно напрасно; в исторических источниках этой фразы нет, она появилась лишь в сценарии фильма.

Николай Черкасов в фильме «Пётр Первый», 1937-1938 г.

Пять Сталинских премий

Собственно, после «Александра Невского» у Черкасова и началась совсем другая жизнь, которая уже не была связана с комедией. Свой театр он, кстати, нашел ещё в начале тридцатых — им стал Ленинградский театр драмы имени Пушкина (сейчас Александринский). На сцене он с какого-то момента часто воплощал исторических деятелей — играл Петра I и Горького, Мичурина и Маяковского. Но почти все награды Черкасов получал за кино — у него были два ордена Ленина и два ордена Трудового Красного Знамени, он пять раз получал Сталинскую премию и однажды — уже в 1960-е — Ленинскую. И народным артистом СССР актер стал в 1947 году, вскоре после выхода первого фильма Эйзенштейна про царя Ивана Грозного, которого играл, разумеется, Черкасов.

Николай Черкасов в фильме «Всё остаётся людям» (1963)

Но в шестидесятые всё изменилось. Последней большой работой в кино у Черкасова стал фильм 1963 года «Всё остаётся людям», за который он и получил Ленинскую премию. А в 1966-м он пришел в родной театр — и увидел объявление об увольнении из труппы его жены, актрисы Нины Вейтбрехт. Конечно, он пошел разбираться, но руководство не соглашалось пересмотреть решение, и тогда Черкасов тоже написал заявление — которое просто взяли и подписали. И знаменитый актер, которому было всего 63 года, в одночасье оказался не при делах — в кино не снимают, из театра ушел, а как жить на пенсии — он не знал. Начались болезни, Черкасову приходилось несколько раз ложиться в больницы... Он скончался 14 сентября; причиной стала совокупность факторов — у актера была эмфизема лёгких, и измученное сердце не выдержало.

Черкасова похоронили в Некрополе мастеров искусств на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры; аллею, на которой находится его могила, иногда называют Черкасовской.