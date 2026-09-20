Любовный треугольник Абдулова. Аборт, измена и женщина в тени Алферовой

Это история любви и предательства. 1970-е, начинающий актёр Александр Гаврилович Абдулов познакомился с танцовщицей Татьяной Лейбель.

Он был выпускником ГИТИСа, она — артисткой «Москонцерта», старше него на семь лет. Между ними вспыхнула страстная любовь: пара сразу же начала жить вместе, и в театральном общежитии «Ленкома» Татьяна Абрамовна стала для Александра Гавриловича той самой музой, о которой он говорил друзьям как о своей жене. Но союз двух сердец вскоре перерос в любовный треугольник. Как распалась пара, вспоминает aif.ru.

«Я не готов»

Идиллия в отношениях рухнула, когда актриса сообщила о беременности. Абдулов, по её воспоминаниям, заявил жестко: «Я не готов стать отцом!».

И настоял на аборте. Позже Лейбель признавалась, что у неё «не было ни жилья, ни денег, ни поддержки». Аборт прошёл тяжело, и, по словам актрисы, врачи сказали, что она больше никогда не сможет иметь детей.

Татьяна Лейбель в фильме «Бабушки надвое сказали...» (1979) Фото: Кадр из фильма

Через полгода, в 1976 году, в театре «Ленком» появилась Ирина Алферова — молодая актриса с небесно-голубыми глазами. Абдулов, не сдерживая восторга, делился с Лейбель впечатлениями о новой коллеге. Татьяна Абрамовна вспоминала, что в какой-то момент почувствовала, будто «Ира присутствует в нашей с Сашей жизни, что мы живём втроём».

И беспокоиться действительно было о чем. Между Алферовой и Абдуловым вспыхнула страсть, роман развивался стремительно. К конце 1970-ых Абдулов и Алферова сыграли скромную свадьбу, а банкет провели в общежитии, в кругу коллег и друзей. А как же Лейбель? Актриса дождалась объяснений, раскаяния от экс-возлюбленного и просто самоликвидировалась из жизни некогда близкого человека.

«Наша любовь была обречена с самого начала. Нам с Сашей не дали бы пожениться. Зависть окружающих, ревность женщин…», — утверждала Татьяна Абрамовна.

Ирина Ивановна, у которой подрастала дочь от предыдущего брака Ксюша, никогда не общалась с условной соперницей — они даже не были знакомы лично. Трагедии в этом треугольнике добавляет еще и тот факт, что дочь новой возлюбленной Абдулов принял как родную.

Женщины рода Алферовых.Семья актеров Ленкома - Ирина Алферова, Александр Абдулов и их дочь Ксения у себя дома. 1982 год. Фото: РИА Новости/ Виталий Арутюнов

По словам друга актёра, Георгия Мартиросяна, спустя несколько лет Абдулов навестил бывшую возлюбленную и увидел в коридоре маленького мальчика, очень похожего на него. Лейбель якобы сказала, что это его сын, однако актёр не захотел налаживать общение с ребёнком. Сама Татьяна Абрамовна эту историю опровергала: она настаивала, что беременность прервала по настоянию Абдулова и больше детей не рожала.

Жизнь после разрыва

Татьяна Лейбель тяжело пережила предательство. После разрыва она вышла замуж за актёра Бориса Быстрова, но этот брак продлился лишь пару лет. Настоящее счастье она обрела в 80-ых с мужем Игорем, с которым в 2023 году отметила 40 лет совместной жизни. В конце 1980-х она эмигрировала сначала в Израиль, а затем в Канаду, где живёт до сих пор.

Татьяна Лейбель в фильме «Александр Абдулов. С тобой и без тебя» (2013)

Абдулов и Алферова прожили вместе 17 лет, но в 1993 году их брак распался. Причиной расставания стала очередная измена артиста, с которой Ирина Ивановна не смирилась. Позднее актриса признавалась, что простила адюльтер Абдулову, но больше в свою жизнь его не впустила.

А в 2006 году сердцеед вновь женился на юристе Юлии Мешиной, и в 2007 году у них родилась дочь Евгения. Александр Гаврилович ушёл из жизни 3 января 2008 года от рака лёгких. Татьяна Абрамовна, узнав о его смерти, призналась: «Мы все время любили друг друга. Несмотря ни на каких женщин…».