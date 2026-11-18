В Москве открыли наследственное дело после смерти заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной — сестры Константина Райкина и дочери легендарного сатирика Аркадия Райкина.

Главным и единственным претендентом на имущество актрисы является её сын Алексей Яковлев — наследник первой очереди по закону. Публичных споров вокруг наследства нет, а завещание, по данным СМИ, Екатерина Аркадьевна не оставила.

Квартира от Брежнева

Основным объектом наследства называют семейную квартиру в Благовещенском переулке, 5, которую в 1966 году Аркадию Райкину лично выделил Леонид Брежнев. К слову, сегодня средняя стоимость квартир в этом районе Москвы начинается от 40 млн рублей.

После смерти родителей недвижимость унаследовали Екатерина Аркадьевна и её младший брат Константин. Стены квартиры в советские годы украшали картины известных художников, и была коллекция редких книг. Помимо недвижимости, остался и архив её знаменитого отца, который она пыталась привести в порядок. А вот крупных денежных сбережений у Екатерины Аркадьевны не было.

Звёздный адвокат Александр Бенхин в разговоре с aif.ru подтвердил, что с точки зрения наследственного права ситуация максимально прозрачная. Бывшие мужья актрисы — Михаил Державин, Юрий Яковлев и Владимир Коваль — ушли из жизни раньше неё, а браки с ними были расторгнуты, поэтому никаких супружеских долей или прав наследования по этой линии нет. Брат Константин Райкин как наследник второй очереди к наследованию не призывается, он мог бы претендовать на долю только в том случае, если бы Алексей отказался от наследства или не принял его.

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Три брака и «бурный роман»

Екатерина Аркадьевна скончалась 3 ноября 2026 года в одной из столичных больниц после продолжительной болезни, ей было 88 лет. Прощание прошло 6 ноября в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина, после чего актрису кремировали, а урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище — в могиле её родителей, Аркадия Исааковича Райкина и Руфи Райкиной-Иоффе.

Личная жизнь актрисы была такой же непростой, как и её театральная судьба. Первым мужем стал Михаил Державин, за которого она вышла ещё на третьем курсе Щукинского училища. Этот студенческий союз разрушил головокружительный роман с Юрием Яковлевым — партнёром по вахтанговской сцене. Случился бурный роман, Екатерина Аркадьевна забеременела. В это же время жена Юрия Яковлева, Кира Мачульская, ждала от него дочь. Всё закончилось двумя разводами — Райкиной с Державиным и Мачульской с Яковлевым — и рождением детей. В браке с Яковлевым родился сын Алексей, который впоследствии тоже стал актёром.

Третьим мужем актрисы стал актёр Владимир Коваль, но и этот союз не продлился долго — не сошлись характерами. Екатерина Аркадьевна пережила всех трёх своих супругов. После ухода из Театра имени Вахтангова в 2008 году артистка посвятила себя архивам отца, а её яркие роли — от Козетты в «Отверженных» до Принцессы в «Коте в сапогах» — навсегда остались в истории отечественного театра.