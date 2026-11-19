Анастасия Макеева перебралась в столицу много лет назад — ради учёбы: сначала окончила музыкальное училище эстрадного и джазового искусства, а потом по­ступила в ГИТИС. За годы жизни в Москве она сменила много адресов, о самых любимых вспомнила в беседе с «АиФ».

Анастасия Макеева. Фото: ruteatr.ru

— Жизнь в столице очень бурная, интересная, полна событий. В Москве я жила в разных местах. Орехово-Борисово — это был мой первый адрес. Потом Щёлковское шоссе, где я прожила больше 10 лет в хрущёвке. Затем переехала на Краснобогатырскую улицу недалеко от станции метро «Преображенская площадь». Сейчас живу рядом с парком «Лосиный Остров». Мне очень нравится этот район, я рада, что по соседству есть этот прекрасный заповедник. Мы с мужем садимся на велик и катаемся по дорожкам, а ещё иногда к нам во двор приходят лоси, представляете?! Когда мы их видим, каждый раз подзываем друг друга к окну: «О, лось, смотри!»

Обожаю «Мосфильм». Когда там бываю, всегда очень тёплые чувства испытываю. Именно на «Мосфильме» снималось первое кино с моим участием — «Всадник по имени Смерть» Карена Георгиевича Шахназарова. А потом был его же кинофильм «Анна Каренина», где я сыграла княгиню Бетси Тверскую. У меня там такой образ в зелёных тонах, я как змея вползала под кожу ко всем персонажам (улыбается).

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Эти роскошные костюмы — сейчас музейные экспонаты. Если бы мне кто-нибудь когда-­нибудь сказал, что та девочка, которая тайно пробиралась на «Мосфильм», чтобы засунуть под дверь в производ­ственном корпусе свои фотографии с телефоном на обороте, и та актриса, чьи костюмы стоят на «Мосфильме» за стеклом и ими любуются гости киностудии, — это один и тот же человек, я бы сказала: это невозможно.

И тем не менее...

Где смотреть

«Сирано де Бержерак». 5 декабря. ООЦ имени Моссовета.