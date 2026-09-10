Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 3 минуты
1433

Хочет выйти. Почему мошеннику, обокравшему семью Баталова, отказывают в УДО

Михаил Цивин с женой подошли к Гитане Леонтенко на похоронах Алексея Баталова.
Михаил Цивин с женой подошли к Гитане Леонтенко на похоронах Алексея Баталова. Коллаж АиФ

В мае 2023 года Замоскворецкий суд вынес приговор по громкому делу о хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Тогда юрист Михаил Цивин получил пять лет колонии строгого режима, его супруга, актриса Наталья Дрожжина, — четыре года условно. С тех пор 78-летняя женщина ждёт мужа на свободе, а он тем временем пытается добиться условно-досрочного освобождения. Однако, как пояснил в интервью aif.ru адвокат Александр Бенхин, шансы на УДО у Цивина крайне призрачны.

«Первое и главное — отсутствие раскаяния. Для успешного УДО необходимы признание вины и раскаяние, однако Цивин продолжает настаивать на своей невиновности и называет себя жертвой обстоятельств, что серьёзно осложняет ему выход на свободу», — объяснил Бенхин.

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, 2018 г.
Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, 2018 г. Фото: www.globallookpress.com

Как Цивин и Дрожжина втерлись в доверие

Всё началось в 2017-м, сразу после смерти Алексея Баталова. На похоронах к его вдове, Гитане Леонтенко, подошли Наталья Дрожжина и её муж, юрист Михаил Цивин. Тогда казалось, что они просто хотят поддержать осиротевших родных. Однако, по версии следствия, супруги представились помощниками из Союза кинематографистов и под предлогом оформления документов на уход за дочерью Баталова Марией, которая с рождения прикована к инвалидному креслу, подсунули договоры пожизненной ренты и генеральные доверенности. Вдова и дочь артиста не смогли изучить документы. В результате Цивин и Дрожжина переписали на себя элитную недвижимость в легендарном «Доме на набережной», квартиру в Самотечном переулке и сняли со счетов более 20 миллионов рублей.
Мария Баталова на прощании с Гитаной Леонтенко, 2026 г.
Мария Баталова на прощании с Гитаной Леонтенко, 2026 г. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

В 2020-м вдова Баталова публично обвинила бывших друзей в обмане, после чего было возбуждено уголовное дело. С трудом, в том числе благодаря огласке в СМИ, Гитане Леонтенко удалось оспорить сделки. В 2023-м суд признал Цивина и Дрожжину виновными в мошенничестве. Имущество вернули семье Баталовых. В начале 2026 года после продолжительной болезни Гитана Аркадьевна ушла из жизни. Мария Баталова, оставшись сиротой, теперь боится, что обобравшие её семью мошенники выйдут на свободу и снова нарушат её покой.

Цивин не раскаялся

Комментируя ситуацию с УДО Михаила Цивина, адвокат Александр Бенхин в беседе с aif.ru перечислил ключевые препятствия.

Первое — он не раскаялся. Второе — имеет дисциплинарные взыскания. Адвокат отметил, что Цивин, судя по всему, продолжает «брыкаться» и плохо себя вести в колонии, за что администрация «одаривает» его выговорами и другими взысканиями.

Мария и Надежда Баталовы.
Дочь-инвалид и афера Дрожжиной. Кто получил наследство Баталова Подробнее

Третье условие выхода по УДО, по словам Бенхина, у Цивина выполнено — это компенсация материального ущерба потерпевшим. Квартира, по решению суда, была возвращена семье Баталовых, деньги он также возместил. Однако, как подчеркнул адвокат, даже при наличии возмещения ущерба отсутствие признания вины перекрывает этот плюс. Обычно, пояснил Бенхин, по статье о состоянии здоровья, 81-я статья, на свободу выходят в основном пожилые люди, но здесь возрастных проблем недостаточно — не хватает именно раскаяния.

Если Цивин изменит свою позицию, признает вину и попросит прощения, то в совокупности с возрастными обстоятельствами у него, возможно, появятся шансы на условно-досрочное освобождение.

Памяти Алексея Баталова

Первая роль Алексея Баталова - фильм «Зоя», 1944 год. Алексей, школьник.
Первая роль Алексея Баталова - фильм «Зоя», 1944 год. Алексей, школьник.
«Дело Румянцева», 1955 год. Саша Румянцев.
«Дело Румянцева», 1955 год. Саша Румянцев.
«Мать», 1955 год. Павел Власов.
«Мать», 1955 год. Павел Власов.
«Летят журавли», 1957 год. Борис Бороздин.
«Летят журавли», 1957 год. Борис Бороздин.
«Дорогой мой человек», 1958 год. Владимир Афанасьевич Устименко.
«Дорогой мой человек», 1958 год. Владимир Афанасьевич Устименко.
«Дама с собачкой», 1960 год. Дмитрий Дмитриевич Гуров.
«Дама с собачкой», 1960 год. Дмитрий Дмитриевич Гуров.
«Девять дней одного года», 1961 год. Дмитрий Гусев.
«Девять дней одного года», 1961 год. Дмитрий Гусев.
«Три толстяка», 1966 год. Канатаходец Тибул.
«Три толстяка», 1966 год. Канатаходец Тибул.
«Живой труп», 1968 год. Фёдор Васильевич Протасов.
«Живой труп», 1968 год. Фёдор Васильевич Протасов.
«Бег», 1970 год. Сергей Павлович Голубков.
«Бег», 1970 год. Сергей Павлович Голубков.
«Возврата нет», 1973 год. Алексей Владимирович Егоров.
«Возврата нет», 1973 год. Алексей Владимирович Егоров.
«Чисто английское убийство», 1974 год. Доктор Ботвинк.
«Чисто английское убийство», 1974 год. Доктор Ботвинк.
«Звезда пленительного счастья», 1975 год. Князь Сергей Петрович Трубецкой.
«Звезда пленительного счастья», 1975 год. Князь Сергей Петрович Трубецкой.
«Москва слезам не верит», 1979 год. Георгий Иванович (Гоша).
«Москва слезам не верит», 1979 год. Георгий Иванович (Гоша).
«Зонтик для новобрачных», 1986 год. Дмитрий Павлович Красков.
«Зонтик для новобрачных», 1986 год. Дмитрий Павлович Красков.
«Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя». 2006 год. Камео
«Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя». 2006 год. Камео

Памяти Алексея Баталова

Первая роль Алексея Баталова - фильм «Зоя», 1944 год. Алексей, школьник.
Первая роль Алексея Баталова - фильм «Зоя», 1944 год. Алексей, школьник.
«Дело Румянцева», 1955 год. Саша Румянцев.
«Дело Румянцева», 1955 год. Саша Румянцев.
«Мать», 1955 год. Павел Власов.
«Мать», 1955 год. Павел Власов.
«Летят журавли», 1957 год. Борис Бороздин.
«Летят журавли», 1957 год. Борис Бороздин.
«Дорогой мой человек», 1958 год. Владимир Афанасьевич Устименко.
«Дорогой мой человек», 1958 год. Владимир Афанасьевич Устименко.
«Дама с собачкой», 1960 год. Дмитрий Дмитриевич Гуров.
«Дама с собачкой», 1960 год. Дмитрий Дмитриевич Гуров.
«Девять дней одного года», 1961 год. Дмитрий Гусев.
«Девять дней одного года», 1961 год. Дмитрий Гусев.
«Три толстяка», 1966 год. Канатаходец Тибул.
«Три толстяка», 1966 год. Канатаходец Тибул.
«Живой труп», 1968 год. Фёдор Васильевич Протасов.
«Живой труп», 1968 год. Фёдор Васильевич Протасов.
«Бег», 1970 год. Сергей Павлович Голубков.
«Бег», 1970 год. Сергей Павлович Голубков.
«Возврата нет», 1973 год. Алексей Владимирович Егоров.
«Возврата нет», 1973 год. Алексей Владимирович Егоров.
«Чисто английское убийство», 1974 год. Доктор Ботвинк.
«Чисто английское убийство», 1974 год. Доктор Ботвинк.
«Звезда пленительного счастья», 1975 год. Князь Сергей Петрович Трубецкой.
«Звезда пленительного счастья», 1975 год. Князь Сергей Петрович Трубецкой.
«Москва слезам не верит», 1979 год. Георгий Иванович (Гоша).
«Москва слезам не верит», 1979 год. Георгий Иванович (Гоша).
«Зонтик для новобрачных», 1986 год. Дмитрий Павлович Красков.
«Зонтик для новобрачных», 1986 год. Дмитрий Павлович Красков.
«Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя». 2006 год. Камео
«Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя». 2006 год. Камео

Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
КультураПерсонаАлексей Баталовзвездные семьиНаталья ДрожжинаМихаил ЦивинГитана Леонтенкомошенничество
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть