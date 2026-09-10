Хочет выйти. Почему мошеннику, обокравшему семью Баталова, отказывают в УДО

В мае 2023 года Замоскворецкий суд вынес приговор по громкому делу о хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Тогда юрист Михаил Цивин получил пять лет колонии строгого режима, его супруга, актриса Наталья Дрожжина, — четыре года условно. С тех пор 78-летняя женщина ждёт мужа на свободе, а он тем временем пытается добиться условно-досрочного освобождения. Однако, как пояснил в интервью aif.ru адвокат Александр Бенхин, шансы на УДО у Цивина крайне призрачны.

«Первое и главное — отсутствие раскаяния. Для успешного УДО необходимы признание вины и раскаяние, однако Цивин продолжает настаивать на своей невиновности и называет себя жертвой обстоятельств, что серьёзно осложняет ему выход на свободу», — объяснил Бенхин.

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, 2018 г. Фото: www.globallookpress.com

Как Цивин и Дрожжина втерлись в доверие

Всё началось в 2017-м, сразу после смерти Алексея Баталова. На похоронах к его вдове, Гитане Леонтенко, подошли Наталья Дрожжина и её муж, юрист Михаил Цивин. Тогда казалось, что они просто хотят поддержать осиротевших родных. Однако, по версии следствия, супруги представились помощниками из Союза кинематографистов и под предлогом оформления документов на уход за дочерью Баталова Марией, которая с рождения прикована к инвалидному креслу, подсунули договоры пожизненной ренты и генеральные доверенности. Вдова и дочь артиста не смогли изучить документы. В результате Цивин и Дрожжина переписали на себя элитную недвижимость в легендарном «Доме на набережной», квартиру в Самотечном переулке и сняли со счетов более 20 миллионов рублей.

Мария Баталова на прощании с Гитаной Леонтенко, 2026 г. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

В 2020-м вдова Баталова публично обвинила бывших друзей в обмане, после чего было возбуждено уголовное дело. С трудом, в том числе благодаря огласке в СМИ, Гитане Леонтенко удалось оспорить сделки. В 2023-м суд признал Цивина и Дрожжину виновными в мошенничестве. Имущество вернули семье Баталовых. В начале 2026 года после продолжительной болезни Гитана Аркадьевна ушла из жизни. Мария Баталова, оставшись сиротой, теперь боится, что обобравшие её семью мошенники выйдут на свободу и снова нарушат её покой.

Цивин не раскаялся

Комментируя ситуацию с УДО Михаила Цивина, адвокат Александр Бенхин в беседе с aif.ru перечислил ключевые препятствия.

Первое — он не раскаялся. Второе — имеет дисциплинарные взыскания. Адвокат отметил, что Цивин, судя по всему, продолжает «брыкаться» и плохо себя вести в колонии, за что администрация «одаривает» его выговорами и другими взысканиями.

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Третье условие выхода по УДО, по словам Бенхина, у Цивина выполнено — это компенсация материального ущерба потерпевшим. Квартира, по решению суда, была возвращена семье Баталовых, деньги он также возместил. Однако, как подчеркнул адвокат, даже при наличии возмещения ущерба отсутствие признания вины перекрывает этот плюс. Обычно, пояснил Бенхин, по статье о состоянии здоровья, 81-я статья, на свободу выходят в основном пожилые люди, но здесь возрастных проблем недостаточно — не хватает именно раскаяния.

Если Цивин изменит свою позицию, признает вину и попросит прощения, то в совокупности с возрастными обстоятельствами у него, возможно, появятся шансы на условно-досрочное освобождение.