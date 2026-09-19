Дочь умирала мучительно. Какие трагедии выпали красавице Тамаре Акуловой

Тамара Васильевна Акулова — актриса, которую в восьмидесятых знала вся страна. 16 сентября 2026 года в судьбе актрисы случилась страшная трагедия: не стало старшей дочери Анны Шерлинг. Какие тайны хранит Тамара Васильевна, рассказывает aif.ru.

Из воронежского села к Бондарчуку

Тамара Васильевна Акулова родилась 25 марта 1957 года в селе Новая Усмань Воронежской области. Отец будущей звезды погиб, когда девочке было два года. Мать осталась одна с двумя маленькой Тамарой и ее сестрой Ларисой. А через несколько лет в их дом пришёл отчим — сапожник Сергей Миронович, ставший девочкам настоящим отцом. После школы Тамара Васильевна поступила в Воронежский технологический институт на факультет кондитерских и макаронных изделий, но уже через год поняла, что это не её путь, и уехала в Москву. Во ВГИК её взял лично Сергей Бондарчук.

Муж дико ревновал

В 1981 году, на следующий день после выпускных экзаменов, Тамара Васильевна начала сниматься в «Бедной Маше». Роль медсестры Маши Карауловой принесла актрисе всесоюзную славу. Затем были леди Ровена в «Балладе о доблестном рыцаре Айвенго» и леди Гленарван в «В поисках капитана Гранта» — образы прекрасных и недоступных женщин, которые она играла с безупречной аристократичностью. Тем временем личная жизнь Тамары Васильевны была непростой. Первый муж — режиссёр и хореограф Юрий Шерлинг, был старше актрисы на тринадцать лет. Но именно он подготовил её к поступлению во ВГИК и помог получить первую роль. В 1980 году в браке родилась дочь Анна. Казалось бы: режиссер и актриса, чем не идеальный союз? Но брак оказался мучительным для обоих: Шерлинг дико ревновал красавицу-жену, супруги то расходились, то бросались в объятия друг друга. Брак с Шерлингом вскоре распался, но после развода экс-супруги все же сумели сохранить дружеские отношения ради дочери. К слову, распад семьи отразился на мировозрении Анны, во взрослом возрасте она с болью вспоминала, как страдала, что мама и папа не вместе.

Второй брак стал спасением для актрисы. На этот раз судьба свела ее узбекским режиссёром Эльёром Ишмухамедовым, с которым актриса вместе уже почти тридцать лет. В 1989 году родился сын Дмитрий. Но и в этом союзе было не все так гладко.

Как гласит легенда, в судьбе актрисы был еще секс-символ СССР Николай Ерёменко — знаменитый актёр, который добивался её расположения. Вместе они снимались в телесериале Станислава Говорухина «В поисках капитана Гранта». Позднее Тамара Васильевна вспоминала, как отвергла его ухаживания, и этот эпизод позже стал частью ее биографических очерков, хотя сам Ерёменко публично ситуацию не комментировал.

В девяностые, когда кинематограф переживал кризис, Тамара Васильевна не снималась двенадцать лет — занималась семьёй, преподавала в Университете Натальи Нестеровой. В кино актриса вернулась в начале нулевых с ролью в сериале «Наследницы».

Тамара Акулова в сериале «Наследницы», 2001 г. Кадр из фильма

В 2005 году Тамаре Васильевне Акуловой было присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». В 2025 году она получила специальный приз «За вклад в кинематограф» на VI Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове. Сегодня Тамара Васильевна преподаёт актёрское мастерство во ВГИКе. Она пережила забвение и возвращение, но сейчас ей выпало еще одно испытание — смерть дочери. Та скончалась после продолжительной болезни, последние месяцы которой протекали тяжело и мучительно.