«Пенсии достаточно». Адвокат Бенхин рассказал, как Гвердцители погасить долг

ФНС приостановила операции по банковским счетам студии Тамары Гвердцители. По данным журналистов, задолженность компании артистки достигла 141 тысячи рублей.

ООО «Студия Тамары Гвердцители» было основано в 2000 году. Через эту организацию певица заключала контракты и предоставляла услуги в сфере исполнительского искусства. За всё время существования фирмы было подписано 9 договоров на выступления Гвердцители на общую сумму 4,3 млн рублей, причём последний датируется 2018 годом.

Напомним, с начала 2022 года Гвердцители покинула Россию, отменив концерты и воздерживаясь от громких заявлений. Она поселилась в Тбилиси и время от времени выступает в США, Грузии, Израиле и других странах. В 2023-м исполнила песню на украинском языке на жёлто-синей сцене в Казахстане.

Ситуацию с долгами её студии aif.ru прокомментировал адвокат Александр Бенхин. По его словам, накопилось. С лета 2018-го артистка оформила ИП и перестала заниматься своим ООО: отчётность в бухгалтерию и налоговые декларации больше не подавались. В результате и образовался долг в 141 тысячу рублей. В 2026-м судебные приставы открыли исполнительное производство, а в июле налоговая служба заморозила все операции по счетам компании.

«Эта ООО-шка, которую просто забросили: бухгалтерский учёт не ведётся, отчётность не сдаётся. Накопились небольшие штрафы и пени. Но, поскольку это не оплачивается уже несколько лет, всё запущено: бухгалтера не работали, доверенного лица, которое бы этим занялось, не осталось. Думаю, сейчас, наконец, займутся. Долг вылез на сайте приставов — ведётся исполнительное производство. Но на самом деле всё решается через любое доверенное лицо: она в Тбилиси выписывает доверенность, если является единственным учредителем, и любой вменяемый юрист или бухгалтер за один день решит вопрос. Думаю, это можно сделать даже дистанционно», — уточнил Бенхин.

По словам адвоката, если вопрос не решится, то долг 141 тысяча будет висеть на ней, а если у певицы есть счета в российских банках, то и их арестуют. Также Бенхин объяснил ситуацию с исполнением песен Гвердцители на украинском языке.

«Если песня входит в реестр запрещённых материалов — а такой реестр существует, то её исполнение уже может квалифицироваться даже по статьям Уголовного кодекса: фейки про армию и так далее. Если же это нейтральная песня, украинский язык как таковой в Российской Федерации не запрещён. Петь на нём можно. Но контекст важен. Теперь относительно того, что сцена была подсвечена в „жовто-блакитных“, голубо-жёлтых тонах. Флаг Казахстана тоже жёлтый с голубым, поэтому, думаю, пока преждевременно делать выводы. Как рано говорить и о возможном включении её в реестры иноагентов. Она, кстати, гражданка РФ с 2000 года, и, поскольку ей 64 года, и она Народная артистка РФ, звание получено в 2004 году, скорее всего, она получает московскую пенсию 25–30 тыс. руб. плюс надбавку за звание ещё 35 тыс., так что пенсии достаточно, чтобы закрыть её долги», — объяснил aif.ru адвокат Александр Бенхин.