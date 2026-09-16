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«Пенсии достаточно». Адвокат Бенхин рассказал, как Гвердцители погасить долг

С начала 2022 года Гвердцители покинула Россию, отменив концерты и воздерживаясь от громких заявлений.
С начала 2022 года Гвердцители покинула Россию, отменив концерты и воздерживаясь от громких заявлений. www.globallookpress.com

ФНС приостановила операции по банковским счетам студии Тамары Гвердцители. По данным журналистов, задолженность компании артистки достигла 141 тысячи рублей.

ООО «Студия Тамары Гвердцители» было основано в 2000 году. Через эту организацию певица заключала контракты и предоставляла услуги в сфере исполнительского искусства. За всё время существования фирмы было подписано 9 договоров на выступления Гвердцители на общую сумму 4,3 млн рублей, причём последний датируется 2018 годом.

Напомним, с начала 2022 года Гвердцители покинула Россию, отменив концерты и воздерживаясь от громких заявлений. Она поселилась в Тбилиси и время от времени выступает в США, Грузии, Израиле и других странах. В 2023-м исполнила песню на украинском языке на жёлто-синей сцене в Казахстане.

Ситуацию с долгами её студии aif.ru прокомментировал адвокат Александр Бенхин. По его словам, накопилось. С лета 2018-го артистка оформила ИП и перестала заниматься своим ООО: отчётность в бухгалтерию и налоговые декларации больше не подавались. В результате и образовался долг в 141 тысячу рублей. В 2026-м судебные приставы открыли исполнительное производство, а в июле налоговая служба заморозила все операции по счетам компании.

«Эта ООО-шка, которую просто забросили: бухгалтерский учёт не ведётся, отчётность не сдаётся. Накопились небольшие штрафы и пени. Но, поскольку это не оплачивается уже несколько лет, всё запущено: бухгалтера не работали, доверенного лица, которое бы этим занялось, не осталось. Думаю, сейчас, наконец, займутся. Долг вылез на сайте приставов — ведётся исполнительное производство. Но на самом деле всё решается через любое доверенное лицо: она в Тбилиси выписывает доверенность, если является единственным учредителем, и любой вменяемый юрист или бухгалтер за один день решит вопрос. Думаю, это можно сделать даже дистанционно», — уточнил Бенхин.

По словам адвоката, если вопрос не решится, то долг 141 тысяча будет висеть на ней, а если у певицы есть счета в российских банках, то и их арестуют. Также Бенхин объяснил ситуацию с исполнением песен Гвердцители на украинском языке.

«Если песня входит в реестр запрещённых материалов — а такой реестр существует, то её исполнение уже может квалифицироваться даже по статьям Уголовного кодекса: фейки про армию и так далее. Если же это нейтральная песня, украинский язык как таковой в Российской Федерации не запрещён. Петь на нём можно. Но контекст важен. Теперь относительно того, что сцена была подсвечена в „жовто-блакитных“, голубо-жёлтых тонах. Флаг Казахстана тоже жёлтый с голубым, поэтому, думаю, пока преждевременно делать выводы. Как рано говорить и о возможном включении её в реестры иноагентов. Она, кстати, гражданка РФ с 2000 года, и, поскольку ей 64 года, и она Народная артистка РФ, звание получено в 2004 году, скорее всего, она получает московскую пенсию 25–30 тыс. руб. плюс надбавку за звание ещё 35 тыс., так что пенсии достаточно, чтобы закрыть её долги», — объяснил aif.ru адвокат Александр Бенхин.
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КультураПерсонаТамара Гвердцители
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