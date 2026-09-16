«Они встретились». Юлиан рассказал aif.ru о смерти брата Добронравова

16 сентября 2023 года ушёл из жизни выдающийся поэт-песенник Николай Николаевич Добронравов, муж легендарной Александры Пахмутовой. А сегодня, 16 сентября 2026 года, исполняется 40 дней со дня смерти его младшего брата — Дмитрия Николаевича Добронравова. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал певец Юлиан, для которого Николай Николаевич был не просто великим поэтом, а очень близким и дорогим человеком.

«С Николаем Николаевичем мы очень дружили. И вместе пережили сложные времена 1990-х годов, когда в шоу-бизнесе была одна сплошная попса. И чтобы его песни звучали в эфире, приходилось буквально бороться, пробивая им дорогу», — говорит Юлиан.

Юлиан, Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото: из личного архива Юлиана

Юлиан признаётся, что Добронравов создал для него около 75 песен, больше разве что лишь для Иосифа Кобзона. «Тогда петь о России было немодно. Все пели про два кусочка колбаски. Я, исполнявший „Русский вальс“, был белой вороной. Но я понимал, что Добронравов — великий поэт. И гордился тем, что он для меня создавал», — подчёркивает Юлиан.

Три года как его нет в живых. «Но я всегда говорю, что поэты не умирают, потому что, пока живы их песни, пока их помнят и поют, будут жить и их авторы. По какому-то мистическому совпадению, об этом никто не знает, — вы сейчас узнаете от меня: сегодня 40 дней исполнилось со дня смерти Дмитрия Николаевича, брата Николая Николаевича Добронравова», — добавил Юлиан.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото: АиФ/ Валерий Христофоров

На вопрос, как Александра Николаевна переживает утрату, Юлиан отвечает, что композитору сложно без супруга. Они прожили вместе почти 70 лет!

«Хочется пожелать Александре Николаевне ещё жить и радовать всех тем, что она с нами. Ею написано уже столько песен, что она может просто жить для себя. Я думаю, что их с Николаем Николаевичем связывала музыка, ею они и жили. Хотя гениям всегда сложно друг с другом. Но они — уникальный случай. Наверное, музыка для них была на первом месте, а на втором месте — их любовь», — добавляет Юлиан.

По словам певца, супруги могли поссориться, но ненадолго — из-за какой-нибудь строчки песни или иных рабочих моментов. Оба очень серьёзно подходили к творчеству.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото: www.globallookpress.com/ Anatoly Lomohov

«Поэт обычно пишет стихи, приносит композитору, и тот пишет музыку. А тут было иногда наоборот: сначала рождалась музыка, и Добронравов, что называется, подтекстовывал свои стихи под готовую музыку. Это очень сложная работа, но при этом всё получались гениально. Это уникальный дар Николая Николаевича. Поэтому я всегда повторял: „музыка Пахмутовой на стихи Добронравова“. Он создавал не слова, а стихи. Он по-настоящему был великим поэтом», — подчеркивает певец.

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Отвечая на вопрос о Дмитрии Николаевиче, Юлиан уточняет, что он был далек от творчества, но старшего брата всегда поддерживал.

«Он был интеллигентным человеком. И очень близким для их семьи. Они были по-настоящему родными, ни дня не проводили, чтобы не поболтать друг с другом по телефону. Говорят, что после сорока дней душа улетает. Наконец-то братья встретились», — поделился с нами Юлиан.