Новый учебный год в Академии Никиты Михалкова открылся мастер-классом мэтра

Двенадцатый по счету учебный год начался в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.

Торжественную церемонию вручения студенческих билетов, прошедшую накануне, возглавил кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков. «Корочки» из рук мэтра получили слушатели актерской мастерской.

Слушателям режиссерского отделения студенческие билеты вручили заслуженный деятель искусств России, режиссер Владимир Алеников и народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко.

Слушателям продюсерской мастерской — лауреат государственных премий, продююсер Леонид Верещагин. Обращаясь к студентам академии, он подчеркнул, что продюсер — это наиболее молодая профессия в отечественном кинематографе, поскольку в Советском Союзе продюсером было государство.

«Я горжусь, что мы с Никитой Сергеевичем стояли у ее истоков в нашей стране, — продолжил Верещагин. — Эта профессия приносит пользу только тогда, когда вы своей целью ставите помочь режиссеру, потому что сердце режиссера толкает кровь по кинематографическим сосудам. А режиссеры должны найти своих кинопродюсеров, а все вместе мы должны найти артистов».

По сложившейся традиции, вручение билетов в Академии сопровождается разбиванием тарелки, как это бывает перед началом съемок художественного фильма.

«Тут расписались все, с кем вы будете общаться на занятиях. Надеюсь, тарелка разлетится на достаточное количество осколков, чтобы каждому досталась», — сказал Никита Михалков и разбил ее так профессионально, что, действительно, ее кусочков хватило всем слушателям. А их в этом году в Академии 26 человек.

Также, по традиции, студенты академии сделали совместное фото с ее ректором Никитой Михалковым. А после мэтр провел свой первый мастер-класс для абитуриентов, который длился час с лишним. За это время со стороны аудитории не было ни шороха, ни звука, настолько внимательно студенты воспринимали каждое слово прославленного режиссера.

Никита Сергеевич рассказал об основных принципах актёрского мастерства, работе над сценическим образом и форме существования на сцене.

За право учиться в Академии каждый из 26 слушателей прошел серьезный конкурс.

В этом году в Академию поступило свыше 400 заявок на обучение в мастерских от абитуриентов, уже имеющих законченное высшее образование в области кинематографии и театрального искусства. География заявок охватывала 55 городов России, а также 12 стран.

В состав приёмной комиссии актёрской мастерской вошли именитые деятели культуры и искусства, педагоги Академии: кинодраматург Александр Адабашьян, театральный режиссёр, актёр театра и кино Константин Богомолов, заслуженный деятель искусств РФ, театральный режиссёр Алексей Дубровский, режиссёр, педагог по вокалу Наталья Киселева, театральный режиссёр Андрей Левицкий, театровед, заслуженный деятель искусств РФ Борис Любимов, театральный режиссёр, актёр Михаил Милькис, кастинг-директор в сфере киноиндустрии Лариса Сергеева, режиссёр-хореограф Мария Шмаевич, театральный режиссёр, заслуженный артист РФ Игорь Яцко.