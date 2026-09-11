Как Каблук мыл Долгорукова. Где Рязанов снимал фильм «Привет, дуралеи»

Эльдар Рязанов – один из самых кассовых режиссеров советского кино. Многие его картины давно стали классикой и вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, «Карнавальную ночь», «Берегись автомобиля» и «Служебный роман» регулярно показывают по ТВ, а мелодрама «Ирония судьбы, или С легким паром» и вовсе стала чем-то вроде общего новогоднего талисмана. Но где-то в восьмидесятые Рязанов – как и многие другие кинематографисты – в буквально смысле сменил волну, начал снимать картины на злобу дня и не всегда угадывал предпочтения публики. У «Забытой мелодии для флейты» было 26 млн зрителей, у «Дорогой Елены Сергеевны» – вовсе 16 млн. «Небеса обетованные» вышли на сломе эпох, когда советский кинематограф уступал место российскому. И в конце 1990-х режиссер, сняв по своему роману притчу «Предсказание», решил вернуться к грустным комедиям на вечные темы.

Вячеслав Полунин и Татьяна Друбич в фильме «Привет, дуралеи!». Фото: кадр из фильма

Фильм «Привет, дуралеи» по тем временам стоил весьма дорого – на его производство, по данным киноаналитика Сергея Лаврова, было потрачено $0,8 млн. На главные роли Рязанов позвал клоуна Вячеслава Полунина и актрису Татьяну Друбич, которые тогда были очень известны. Также в картине снимались Татьяна Догилева, Борис Щербаков, Александр Ширвиндт и многие другие популярные актеры. В общем, все слагаемые успеха были собраны – за исключением, пожалуй, сценария.

Эльдар Рязанов и Татьяна Друбич. Фото: кадр из фильма

Сюжет «Привет, дуралеи» получился простым и незамысловатым – но тоже в духе середины девяностых. Юра Каблуков по прозвищу Каблук (Полунин) живет в комнате старинного дома, спит на крыше и работает мойщиком памятников. В том же доме обитает его бывшая жена (Догилева) с сыном; супруга стала миллионершей и обустраивает новое семейное гнездо, последовательно выкупая квартиры в том самом доме – Каблуку она тоже предлагает продать его квадратные метры, но тот пока сопротивляется. А ещё Каблуку снится необычный сон, в котором он – обрусевший француз, во время революции 1917 года его ограбили матросы, но часть своих богатств он с женой все-таки смог спрятать в статую.

Татьяна Догилева и Борис Щербаков. Фото: кадр из фильма

И однажды Каблук узнает, что у него в реальной жизни есть французские корни, а во время рабочей смены встречает очень неуклюжую девушку Ксению, продающую книги (Друбич), которая очень похожа на его жену из сна. И оказывается, что Ксения живет в той самой квартире, которая снится Каблуку.

Татьяна Друбич. Фото: кадр из фильма

В общем, ничего необычного. Но «Акелла промахнулся» – критики эту работу Рязанова не приняли, зрителей было всего 167 тысяч (впрочем, для проката 1996 года и это неплохой результат). Особенно ругали экранную пару Полунина и Друбич – мол, они не вытягивают фильм; кстати, в 1982 году ещё одного советского комедиографа Леонида Гайдая после выхода картины «Спортлото-82» ругали в том числе и за то, что он неудачно подобрал актеров на главные роли. «Старая» гвардия со своей задачей справилась в обоих случаях – и в «Дуралеях» та же Доронина легко перетягивала внимание на себя. Сам фильм снимали в Москве – и он стал неплохим свидетелем того, какой была столица в 1996 году. Что-то похожее сделал и Алексей Балабанов в «Брате 2», но там показаны совсем другие места города.

Чистопрудный бульвар между домами 17 и 19. Фото: кадр из фильма ; кадр из видео

Фильм начинается со сна главного героя о предке-французе и процессе его ограбления революционными матросами. К дому они приезжают на трамвае, который едет по Чистопрудному бульвару между домами 17 и 19 по улице Покровке, а съемка ведется из двора дома 17 через арку; на заднем плане – дом 19.

Храм Христа Спасителя. Фото: кадр из фильма ; РИА Новости / Сергей Бобылев

Уже в наше время Каблук просыпается на крыше – это крыша дома 3/14 по улице Остоженке. Скорее всего, Рязанова привлек открывающийся вид – на заднем плане можно увидеть строящийся Храм Христа Спасителя, который как раз в то время восстанавливался. При этом в августе 1996-го был освящен нижний Спасо-Преображенский храм, а великое освящение ХСС состоялось в 2000 году.

Обыденский переулок. Фото: кадр из фильма ; АГН Москва

Судя по окну, в которое Каблук пытался залезть по ветхой лестнице (и едва не сорвался с огромной высоты), он живет всё же не на крыше, а в соседнем здании – оно тоже выходит на Остоженку, но его адрес – 1-й Обыденский переулок, 14.

Площадь Пречистенские ворота. Фото: кадр из фильма ; РИА Новости / Павел Бедняков

Вообще в этом фильме Рязанов почти не применял киношные хитрости, с помощью которых герои мгновенно перемещаются на несколько километров (как он делал, например, в «Иронии судьбы»). Поэтому Каблук с бывшей женой выходят из дверей всё того же дома 14 1-му Обыденскому переулку и садятся в машину в самом начале Остоженки, у площади Пречистенские (тогда – Кропоткинские) Ворота. Направо за углом начинается Соймоновский проезд. На заднем плане – та самая стройка ХСС.

Памятник князю Юрию Долгорукову перед зданием мэрии Москвы на Тверской улице. Фото: кадр из фильма ; РИА Новости / Алексей Майшев

В тот день Каблук с напарником (Щербаков) получают ответственное задание – отмыть памятник Юрию Долгорукому. При СССР этот памятник стоял на Советской площади, но в начале 1990-х она получила название Тверской. На заднем плане этого кадра – здание, которое было домом генерал-губернатора и местом работы Моссовета. Сейчас в нем располагается мэрия Москвы (Тверская, 13).

Тверская площадь. Фото: кадр из фильма ; АГН Москва

Рязанов, кажется, старался использовать выделенное ему на съемки время по максимум – и в фильм вошли кадры с разных ракурсов, в том числе снятые и прямо с памятника Долгорукому. В этом кадре – общий вид на Тверскую площадь.

Вид на Северный речной вокзал и Северный порт. Фото: кадр из фильма ; кадр из видео

После работы Каблук с напарником отправляются отдыхать на пляж. Делают они это на берегу Химкинского водохранилища, составной части канала имени Москвы. Снимали в районе парка Покровское-Стрешнево у пляжа )в современном парке «Покровский берег»), на заднем фоне – вид на Северный речной вокзал и Северный порт.

Вид на Северный речной вокзал и Северный порт. Фото: кадр из фильма ; Кашаткин Владимир / tum.mos.ru

В фильме много сцен сняты долгими планами, и сцена на пляже – не исключение. Когда герои уже уходят от воды, то на заднем плане можно увидеть ещё целый водный стадион «Динамо», который был построен ещё в 1930-е годы. Именно по нему получила своё название станция метро «Водный стадион».

Дом в котором раньше был ресторан «Арагви». Фото: кадр из фильма ; кадр из видео

Каблук всё же возвращается на Тверскую площадь, чтобы снова встретиться с героиней Друбич. В этом кадре – она идет на фоне ресторана «Арагви».

Покровка, 19. Фото: кадр из фильма ; кадр из видео

Ну а живет Ксения в том самом доме, к которому подъезжали революционные матросы – это Покровка, 19. По фильму именно в этом доме француз с женой спрятали сокровище, правда, в том сне, который Каблук видел в самом начале, матросы брали штурмом ворота во двор дома номер 17. Но это как раз можно списать на условности кино.