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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Как Каблук мыл Долгорукова. Где Рязанов снимал фильм «Привет, дуралеи»

Вячеслав Полунин, Татьяна Друбич, Эльдар Рязанов, Борис Щербаков, Александр Ширвиндт.
Вячеслав Полунин, Татьяна Друбич, Эльдар Рязанов, Борис Щербаков, Александр Ширвиндт. коллаж АиФ

Эльдар Рязанов – один из самых кассовых режиссеров советского кино. Многие его картины давно стали классикой и вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, «Карнавальную ночь», «Берегись автомобиля» и «Служебный роман» регулярно показывают по ТВ, а мелодрама «Ирония судьбы, или С легким паром» и вовсе стала чем-то вроде общего новогоднего талисмана. Но где-то в восьмидесятые Рязанов – как и многие другие кинематографисты – в буквально смысле сменил волну, начал снимать картины на злобу дня и не всегда угадывал предпочтения публики. У «Забытой мелодии для флейты» было 26 млн зрителей, у «Дорогой Елены Сергеевны» – вовсе 16 млн. «Небеса обетованные» вышли на сломе эпох, когда советский кинематограф уступал место российскому. И в конце 1990-х режиссер, сняв по своему роману притчу «Предсказание», решил вернуться к грустным комедиям на вечные темы.

Вячеслав Полунин и Татьяна Друбич в фильме «Привет, дуралеи!».
Вячеслав Полунин и Татьяна Друбич в фильме «Привет, дуралеи!». Фото: кадр из фильма

Фильм «Привет, дуралеи» по тем временам стоил весьма дорого – на его производство, по данным киноаналитика Сергея Лаврова, было потрачено $0,8 млн. На главные роли Рязанов позвал клоуна Вячеслава Полунина и актрису Татьяну Друбич, которые тогда были очень известны. Также в картине снимались Татьяна Догилева, Борис Щербаков, Александр Ширвиндт и многие другие популярные актеры. В общем, все слагаемые успеха были собраны – за исключением, пожалуй, сценария.

Эльдар Рязанов и Татьяна Друбич.
Эльдар Рязанов и Татьяна Друбич. Фото: кадр из фильма

Сюжет «Привет, дуралеи» получился простым и незамысловатым – но тоже в духе середины девяностых. Юра Каблуков по прозвищу Каблук (Полунин) живет в комнате старинного дома, спит на крыше и работает мойщиком памятников. В том же доме обитает его бывшая жена (Догилева) с сыном; супруга стала миллионершей и обустраивает новое семейное гнездо, последовательно выкупая квартиры в том самом доме – Каблуку она тоже предлагает продать его квадратные метры, но тот пока сопротивляется. А ещё Каблуку снится необычный сон, в котором он – обрусевший француз, во время революции 1917 года его ограбили матросы, но часть своих богатств он с женой все-таки смог спрятать в статую.
Татьяна Догилева и Борис Щербаков.
Татьяна Догилева и Борис Щербаков. Фото: кадр из фильма

И однажды Каблук узнает, что у него в реальной жизни есть французские корни, а во время рабочей смены встречает очень неуклюжую девушку Ксению, продающую книги (Друбич), которая очень похожа на его жену из сна. И оказывается, что Ксения живет в той самой квартире, которая снится Каблуку.
Татьяна Друбич.
Татьяна Друбич. Фото: кадр из фильма

В общем, ничего необычного. Но «Акелла промахнулся» – критики эту работу Рязанова не приняли, зрителей было всего 167 тысяч (впрочем, для проката 1996 года и это неплохой результат). Особенно ругали экранную пару Полунина и Друбич – мол, они не вытягивают фильм; кстати, в 1982 году ещё одного советского комедиографа Леонида Гайдая после выхода картины «Спортлото-82» ругали в том числе и за то, что он неудачно подобрал актеров на главные роли. «Старая» гвардия со своей задачей справилась в обоих случаях – и в «Дуралеях» та же Доронина легко перетягивала внимание на себя. Сам фильм снимали в Москве – и он стал неплохим свидетелем того, какой была столица в 1996 году. Что-то похожее сделал и Алексей Балабанов в «Брате 2», но там показаны совсем другие места города.

Чистопрудный бульвар между домами 17 и 19.
Фото: кадр из фильма; кадр из видео

Фильм начинается со сна главного героя о предке-французе и процессе его ограбления революционными матросами. К дому они приезжают на трамвае, который едет по Чистопрудному бульвару между домами 17 и 19 по улице Покровке, а съемка ведется из двора дома 17 через арку; на заднем плане – дом 19.

Храм Христа Спасителя.
Фото: кадр из фильма; РИА Новости / Сергей Бобылев

Уже в наше время Каблук просыпается на крыше – это крыша дома 3/14 по улице Остоженке. Скорее всего, Рязанова привлек открывающийся вид – на заднем плане можно увидеть строящийся Храм Христа Спасителя, который как раз в то время восстанавливался. При этом в августе 1996-го был освящен нижний Спасо-Преображенский храм, а великое освящение ХСС состоялось в 2000 году.

Обыденский переулок.
Фото: кадр из фильма; АГН Москва 

Судя по окну, в которое Каблук пытался залезть по ветхой лестнице (и едва не сорвался с огромной высоты), он живет всё же не на крыше, а в соседнем здании – оно тоже выходит на Остоженку, но его адрес – 1-й Обыденский переулок, 14.

Площадь Пречистенские ворота.
Фото: кадр из фильма; РИА Новости / Павел Бедняков

Вообще в этом фильме Рязанов почти не применял киношные хитрости, с помощью которых герои мгновенно перемещаются на несколько километров (как он делал, например, в «Иронии судьбы»). Поэтому Каблук с бывшей женой выходят из дверей всё того же дома 14 1-му Обыденскому переулку и садятся в машину в самом начале Остоженки, у площади Пречистенские (тогда – Кропоткинские) Ворота. Направо за углом начинается Соймоновский проезд. На заднем плане – та самая стройка ХСС.

Памятник князю Юрию Долгорукову перед зданием мэрии Москвы на Тверской улице.
Фото: кадр из фильма; РИА Новости / Алексей Майшев

В тот день Каблук с напарником (Щербаков) получают ответственное задание – отмыть памятник Юрию Долгорукому. При СССР этот памятник стоял на Советской площади, но в начале 1990-х она получила название Тверской. На заднем плане этого кадра – здание, которое было домом генерал-губернатора и местом работы Моссовета. Сейчас в нем располагается мэрия Москвы (Тверская, 13).

Тверская площадь.
Фото: кадр из фильма; АГН Москва

Рязанов, кажется, старался использовать выделенное ему на съемки время по максимум – и в фильм вошли кадры с разных ракурсов, в том числе снятые и прямо с памятника Долгорукому. В этом кадре – общий вид на Тверскую площадь.

Вид на Северный речной вокзал и Северный порт.
Фото: кадр из фильма; кадр из видео

После работы Каблук с напарником отправляются отдыхать на пляж. Делают они это на берегу Химкинского водохранилища, составной части канала имени Москвы. Снимали в районе парка Покровское-Стрешнево у пляжа )в современном парке «Покровский берег»), на заднем фоне – вид на Северный речной вокзал и Северный порт.

Вид на Северный речной вокзал и Северный порт.
Фото: кадр из фильма; Кашаткин Владимир / tum.mos.ru

В фильме много сцен сняты долгими планами, и сцена на пляже – не исключение. Когда герои уже уходят от воды, то на заднем плане можно увидеть ещё целый водный стадион «Динамо», который был построен ещё в 1930-е годы. Именно по нему получила своё название станция метро «Водный стадион».

Дом в котором раньше был ресторан «Арагви».
Фото: кадр из фильма; кадр из видео

Каблук всё же возвращается на Тверскую площадь, чтобы снова встретиться с героиней Друбич. В этом кадре – она идет на фоне ресторана «Арагви».

Покровка, 19.
Фото: кадр из фильма; кадр из видео

Ну а живет Ксения в том самом доме, к которому подъезжали революционные матросы – это Покровка, 19. По фильму именно в этом доме француз с женой спрятали сокровище, правда, в том сне, который Каблук видел в самом начале, матросы брали штурмом ворота во двор дома номер 17. Но это как раз можно списать на условности кино.
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КультураФотоВячеслав Полунинрежиссер Эльдар РязановТатьяна Друбичпривет дуралеикино
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