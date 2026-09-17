Где живет душа. «Новый Иерусалим» представит выставку о промысле Федоскино

2 октября Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» представит выставочный проект «Федоскино: где живет душа». В экспозицию войдет около 300 произведений лаковой миниатюры из собраний ведущих музеев страны и частных коллекций: шкатулки, ларцы, панно, декоративные тарелки и авторские украшения.

В отличие от других центров лаковой живописи (Палеха, Мстёры и Холуя), использующих темперу, федоскинские мастера традиционно работают масляными красками в технике реалистического письма по папье-маше. Новый проект последовательно прослеживает путь подмосковного села, ставшего всемирно признанной «родиной русских лаков».

Три века подмосковного шедевра

Пространство выставки разделено на три эпохи:

Зарождение промысла. Экспонаты основателей школы — купцов Лукутиных и мастерских Вишняковых, а также изделия Федоскинской артели после 1917 года. Для посетителей установлен тактильный стол, наглядно раскрывающий производственный процесс и имитацию фактур (малахита, черепахового панциря, слоновой кости).

Советский период. Отражение духа индустриализации, трудовых подвигов первых пятилеток и оптимистичных сюжетов будней XX века.

Отражение духа индустриализации, трудовых подвигов первых пятилеток и оптимистичных сюжетов будней XX века. Современность. Работы современных художников, где традиционные приемы сочетаются со сказочными и актуальными темами, ориентированными на семейную и детскую аудиторию.

Туристический маршрут и параллельная программа

Специально к проекту запущен единый туристический маршрут по центрам народных художественных промыслов. Он свяжет «Новый Иерусалим», фабрику «Федоскино», усадьбу купцов Лукутиных и Жостовскую фабрику. Путешественники смогут получить памятную карту-открытку со специальными штемпелями и памятные бонусы.

Выставку сопроводит образовательная программа: семейные мастер-классы, арт-медиации для взрослых и тематические интерактивные занятия для старшеклассников.

Информационный партнёр выставки Федоскино: где живёт душа" Издательский дом «Аргументы и факты».