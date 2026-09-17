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Где живет душа. «Новый Иерусалим» представит выставку о промысле Федоскино

Юрий Карапаев Шкатулка «Сентябрь».
Юрий Карапаев Шкатулка «Сентябрь». Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

2 октября Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» представит выставочный проект «Федоскино: где живет душа». В экспозицию войдет около 300 произведений лаковой миниатюры из собраний ведущих музеев страны и частных коллекций: шкатулки, ларцы, панно, декоративные тарелки и авторские украшения.

музей Новый Иерусалим
Виктор Липицкий Коробочка «Песня Леля». Фото: Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

В отличие от других центров лаковой живописи (Палеха, Мстёры и Холуя), использующих темперу, федоскинские мастера традиционно работают масляными красками в технике реалистического письма по папье-маше. Новый проект последовательно прослеживает путь подмосковного села, ставшего всемирно признанной «родиной русских лаков».

Михаил Чижов Шкатулка «Праздник зимы в Федоскино».
Михаил Чижов Шкатулка «Праздник зимы в Федоскино». Фото: Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Три века подмосковного шедевра

Пространство выставки разделено на три эпохи:
  • Зарождение промысла. Экспонаты основателей школы — купцов Лукутиных и мастерских Вишняковых, а также изделия Федоскинской артели после 1917 года. Для посетителей установлен тактильный стол, наглядно раскрывающий производственный процесс и имитацию фактур (малахита, черепахового панциря, слоновой кости).
Николай Солонинкин Коробочка «Воспоминание о прошлом» 1972 г. Авторское повторение 1974
Николай Солонинкин Коробочка «Воспоминание о прошлом» 1972 г. Авторское повторение 1974. Фото: Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»
  • Советский период. Отражение духа индустриализации, трудовых подвигов первых пятилеток и оптимистичных сюжетов будней XX века.
  • Современность. Работы современных художников, где традиционные приемы сочетаются со сказочными и актуальными темами, ориентированными на семейную и детскую аудиторию.
Николай Солонинкин Шкатулка «Кружевница» 1974
Николай Солонинкин Шкатулка «Кружевница» 1974. Фото: Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Туристический маршрут и параллельная программа

Специально к проекту запущен единый туристический маршрут по центрам народных художественных промыслов. Он свяжет «Новый Иерусалим», фабрику «Федоскино», усадьбу купцов Лукутиных и Жостовскую фабрику. Путешественники смогут получить памятную карту-открытку со специальными штемпелями и памятные бонусы.
Олег Головченков Чайница «Зима» 1990 г.
Олег Головченков Чайница «Зима» 1990 г. Фото: Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Выставку сопроводит образовательная программа: семейные мастер-классы, арт-медиации для взрослых и тематические интерактивные занятия для старшеклассников.

Информационный партнёр выставки Федоскино: где живёт душа" Издательский дом «Аргументы и факты».

Сергей Козлов Шкатулка «Сказка о царе Салтане»
Сергей Козлов Шкатулка «Сказка о царе Салтане». Фото: Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»
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