На зарядку — становись? Подогрел ли топливный кризис интерес к электромобилю

Непростая ситуация с бензином подогрела интерес россиян к электромобилям и гибридам (машинам, которые можно не только «кормить» бензином, по и подзаряжать из розетки). Рыночная доля электромобилей, например, к августу увеличилась до 2% (раньше не превышала 0,5–0,8%). А все вместе электромобили и гибриды показали в первом полугодии 2026 года взрывной рост — аж на 91%! Что это — тенденция или просто истерическая реакция на дефицит привычных видов топлива?

Пока скорее экзотика

Интерес к покупке электромобилей рос у нас давно, хоть и достаточно плавно. И пока это, как правило, второй-третий автомобиль в семье.

Куда больше наши сограждане интересуются гибридами, где сочетаются преимущества «электрички» и авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), а суммарный пробег (с полным баком и заряженным аккумулятором) может достигать 1 тысячи километров. Об этом свидетельствует свежий опрос агентства «Автостат».

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Электромобиль значительно проще бензинового, а значит, дешевле в обслуживании. С ДВС всё понятно: каждые 10–15 тысяч километров — замена масла, масляного, топливного и воздушного фильтров. У электромобиля же регламент куда проще: масло в редукторе меняется раз в 30–50 тысяч километров (всего 1 литр), а из расходников — фильтр салона (каждые 10 тысяч километров). И всё! Ну и зарядка от собственной розетки обходится очень дёшево. Например, у меня в Подмосковье по ночному тарифу это стоит 5 рублей за 1 кВт·ч. То есть среднюю батарею в 40 кВт·ч можно зарядить за 200 рублей и проехать на одной зарядке 300 с лишним километров. На бензиновом авто это обойдётся раз в 5–6 дороже...

Доехать бы до розетки

Но, с другой стороны, дальность хода в 300, максимум 400 километров — это о чём? А ведь зимой она ещё меньше... И что делать, когда запас энергии подходит к концу? Искать общественную зарядку? На трассах и в провинциальных городах это задачка не из простых. Вот и получается, что сегодня электромобиль — некий очень модный агрегат... «ближнего боя». И понятно, почему он пока не может быть единственной машиной в семье. Пригородные «электрички». Путешествия по России на электромобиле малореальны Подробнее

Гибрид как раз может, и он даёт преимущество в запасе хода благодаря возможности ездить как на электротяге, так и на бензине. Правда, обслуживание будет недешёвым, ведь под капотом — не один, а два (а то и три) мотора. Да и все его преимущества видны лишь при спокойном стиле езды и... наличии собственной розетки для ночной зарядки. И при этом нет таких льгот, как у «чистого» электромобиля (обнуление транспортного налога, бесплатные парковка и проезд по скоростным дорогам и т. д.).

Так что тут каждый решает для себя сам. Я вот, честно говоря, подумываю о приобретении «электрички», но и расстаться с привычным «бензиновым» кроссовером пока не готов.