Фанат Ленина раскрыл, как сделать страну богатой. Это привело всех в ужас

…В центре курортного города, под кокосовыми пальмами, весьма неожиданно выглядит скульптура в стиле коммунистической революции – пролетарий, разрывающий свои цепи. Правящая партия называет эти события «освобождением» - а сам инцидент, в ходе которого были убиты один коммунист и один полицейский, «началом эры народного счастья». К власти пришёл президент, объявивший о дружбе с СССР, хваливший Брежнева и советский стиль жизни, а также обещавший богатство при смене капитализма на социализм. Его режим пытались свергнуть 8 раз, но все перевороты не увенчались успехом. Он превратил страну в лидера по доходам на континенте: средняя зарплата на наши деньги 112 000 рублей. А ведь полвека назад республика считалась бедным государством с неграмотным населением, и полунищими рыбацкими деревнями. Лидер революции пробыл у власти 27 лет, добровольно ушёл в отставку, и даже после своей смерти (он умер в 83 года) популярен в народе. На вопрос, что помогло сделать голодную страну процветающей, он отвечал – «Любовь к людям и социализм».

Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Хочу пить коктейли»

…Сын французского плантатора, 42-летний премьер-министр Сейшельских островов Франс-Альбер Рене захватил власть после переворота 5 июня 1977 года, свергнув первого президента Сейшел Джеймса Мэнчема. Начал он как стандартный африканский коммунист: завёл тёплые отношения с СССР, а на пляжах появились советские военные советники и БТРы. По итогу, Рене поразил своими реформами – доход на душу населения вырос в 7 раз, детская смертность снизилась до уровня Европы, поголовная грамотность стала нормой. «Он гений, - говорит мне Мария Стэнли, владелица сувенирного магазина. – Это удивительно, насколько всё изменилось! Рене обожал Советский Союз, у нас пионеры ходили в галстуках, и он постоянно провозглашал – русские с нами, значит, всё будет в порядке, Ленин устроил НЭП, рыночную экономику, в частной собственности нет ничего плохого. Надо просто правильно понимать социализм!». В 1992 году Рене снова всех поразил – он сказал, что страна от однопартийного правления возвращается к «свободе голосования», разрешил низложенному президенту вернуться, и…выиграл выборы. При жёсткой конкуренции, он выигрывал их без конца, пока в 2004 году, невзирая на уговоры, не ушёл в отставку. «Я бы желал, чтобы он стал пожизненным президентом! - восклицает хозяин турагентства Мелвин Салем. – Вот это самый настоящий коммунист! Но Рене ответил – я хочу пить коктейли и веселиться с женой».

Сара Заркуани-Рене, вдова экс-президента. Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Без диктатуры – нельзя»

…«Рене не был доволен, когда распался Советский Союз, - рассказала в эксклюзивном интервью aif.ru вдова экс-президента, Сара Заркуани-Рене. – Он понимал, что Америка и капитализм теперь на коне, баланс нарушен, это создаёт в будущем опасность для мира – и вот, что мы видим сейчас. Франс-Альбер являлся большим другом СССР. Я помню в его библиотеке много книг Ленина и Маркса, и он прочитал их все – пытаясь понять, почему мир так устроен: пропасть между богатыми и бедными, люди убивают друг друга, зачем человечеству вообще идти по такому пути? Рене с самого начала уверился – лишь социализм ориентирован на то, что хочет народ. Именно поэтому у него и получилось превратить Сейшелы в самую богатую страну Африки. Сейчас говорят – ах, он был диктатор, его действия приводили в ужас. Но простите, как без диктатуры осуществить те реформы, что он хотел? Землевладельцы не отдали бы плантации бедным крестьянам, не удалось бы национализировать предприятия, построить бесплатные больницы. Как ты заберёшь землю у правящего класса помещиков, если ты не диктатор? Тебе будут вставлять палки в колёса, даже если ты делаешь правильные вещи – просто потому, что не любят тебя. Как только Рене создал из Сейшел Европу, он добровольно отказался от власти. Никаких статуй он себе не ставил, и портретов не вешал. Я слышала мнения – мол, легко построить богатое общество в тропическом раю, куда едут туристы со всего мира. Отлично, а почему же тогда такого нет на Коморах? Там тоже острова, белый песок, кокосы, прозрачное море. Только Коморы – нищая страна, а Сейшелы благодаря Рене богаты. Вот и вся разница».

Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Пляжный социализм»

…«Рене считается настоящим отцом нации, - заявил в интервью aif.ru Артём Кожин (во время моей командировки в Африку занимавший пост посла РФ на Сейшельских островах). – В 1976 году, когда Сейшелы получили независимость, мир жил в другой парадигме, шла «холодная война». Будучи прагматиком, Рене понял – для функционирования маленького государства, его выживания в сложной мировой политике нужны друзья. И, на личных эмоциях, стал смотреть в сторону СССР и Движения неприсоединения. Конечно, он больше склонялся к социалистическому лагерю, и это естественно. Стоит заметить, что и 280-миллионный СССР обращался с республикой с менее 100 тысяч населения, вежливо и уважительно. Не было никаких приказов в стиле – «Делай, как я сказал». Советский Союз всегда общался с партнёрами на равных, и иначе быть не могло. Мы не вмешивались, лишь помогали тем, кто просил о помощи. «Пляжный социализм», построенный Рене, показал себя как успешный – благодаря ему, Сейшелы сегодня занимают первое место по ВВП в Африке. И СССР, и Франс-Альбер Рене демонтировали благоразумие – Советский Союз финансово помогал республике, но сообразно её масштабам. Поэтому с советскими долгами сейшельцы расплатились: пусть и не сразу, вопрос урегулирован».

Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Богаты и сыты»

…Нашим туристам, облюбовавшим Сейшелы, трудно представить, что ещё относительно недавно тут противостояли капитализму, боролись с Западом, и срывали бесконечные попытки переворотов. Теперь это дорогой, престижный курорт, известный всему миру – и, конечно, он мало напоминает архипелаг с бедными рыбацкими посёлками, где люди не могли себе позволить ничего, кроме пойманного ими же тунца. «До революции мой отец был неграмотен, он работал днём и ночью, чтобы содержать семью», - признаётся бывший вице-президент (с 2016 по 2021 гг.) Сейшел Винсент Меритон, учившийся во время правления Рене в СССР. – «Днём на плантации, после темноты – охранником. Туристов тогда почти не было, у нас только в 1972 году аэропорт построили. Я глубоко благодарен СССР за то, что он дал мне возможность получить образование. С помощью Советского Союза, мы вернулись на Сейшелы юристами, врачами, инженерами отличной квалификации: и наши умения помогли развитию республики. Рене на островах уже популярен больше, чем при жизни. Его называют диктатором? Но он отказался от власти, не пожелал стать пожизненным президентом. Он сделал так, что мы стали первыми в Африке по доходам на душу населения, и рецепт очень прост – Франс-Альбер хотел, чтобы люди жили богато, конкретно в этом была цель революции, только так он представлял себе социализм – что граждане страны богаты, сыты и довольны. Рене белый, однако, с сердцем чёрного парня. Посмотрите на Танзанию, Кению – да, они развиваются, и всё же, таких успехов у них нет. Мы горды быть сейшельцами, и это чувство дал нам Рене».

…Я провожаю вдову экс-диктатора до машины. «Знаете, Рене был отличным поваром, - вспоминает Сара. – И он как-то сказал – «Социализм – это, на самом деле, как на кухне. Ты должен готовить его из своих ингредиентов, и лучше всего будет салат из коммунизма, социализма и даже немножечко капитализма, но всё заправить соусом пользы людям. Только при таком раскладе, может получиться очень вкусное блюдо».