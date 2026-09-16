«Русские быстро заняли столицу». Это тайная операция спецслужб или выдумка?

...В 1987 году британская газета The Sunday Times выпустила статью о срыве советскими морскими пехотинцами очередной попытки переворота против социалистического правительства на Сейшельских островах. По информации журналистов, в октябре 1986 года корабль ВМФ СССР «Иван Рогов» высадил в столице Сейшел — городе Виктория — 50 морпехов, взявших под охрану ведущие правительственные здания и патрулировавших улицы под аплодисменты горожан. Были также опубликованы фото советских военных. СССР, разумеется, эту информацию никак не прокомментировал, Сейшелы — тоже. Спустя 40 лет я попытался разобраться в ситуации — это действительно была удачная секретная операция советских спецслужб по спасению братьев из соцлагеря или Запад пытался поднять фальшивую тревогу насчёт «оккупации коммунистами независимого государства»?

Франс-Альбер Рене в 70-х; Второй президент Сейшельских островов с женой и детьми, 2014 год. Фото: Коллаж АиФ

«Кто свяжется с русскими?»

...Президент Франс-Альбер Рене пришёл к власти на Сейшелах в 1977 году в ходе «народной революции», как обычно называют удавшиеся перевороты. Он сразу объявил о курсе на строительство социализма, подружился с СССР, читал Ленина, хвалил Брежнева и поддержал ввод советских войск в Афганистан. И в Британии (ранее владевшей Сейшельскими островами как колонией), и в США такое, безусловно, пережить не могли. Против Рене было предпринято несколько попыток мятежа, в том числе в 1981 году (когда в аэропорт Виктории прилетели белые наёмники из ЮАР, замаскированные под туристов), и в 1986-м, когда заговор возглавил министр обороны Огилви Берлуи. После того как заговорщиков уволили с должностей и выслали в Лондон (да, Рене был ужасно суровым диктатором), президент обратился к СССР с просьбой оказать помощь в «организации безопасности».

Огилви Берлуи — был первым министром внутренних дел Сейшельских островов. Почтовая марка Сейшельских островов. Марка посвящена празднику Дня освобождения Сейшельских островов в 1977 году, который отсылает к перевороту. Фото: Коллаж АиФ

Вскоре на Сейшелы прибыли 19 советских военных советников, а в Грузинскую ССР (портовый город Поти) отправили на обучение десятки сейшельских моряков. «Я не могу подтвердить, была высадка советских морпехов или нет, — говорит бывший вице-президент Сейшел (в 2016-2021 гг.) Винсент Меритон. — «Но, скажем так, военное сотрудничество стало активнее: и матросы, и полицейские, и сотрудники госбезопасности прошли тренировку у советских специалистов. Если бы русские в тот момент захотели открыть на Сейшелах военную базу, им вряд ли бы отказали. Во-первых, все понимали — дружба с Советским Союзом очень важна. Во-вторых, эта база стала бы гарантией предотвращения будущих переворотов и заговоров. Кто же рискнёт связываться с русскими?»

Франс-Альбер Рене скончался 27 февраля 2019 года в госпитале на острове Маэ (Сейшельские острова) в возрасте 83 лет. Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«СССР подавил мятеж»

...Вдова экс-президента Сейшел, Сара Заркуани-Рене, тоже считает — военной базы СССР на островах не было, поскольку «русские с таким запросом не обращались». На вопрос, как её супругу удалось пережить столько попыток переворотов, Сара ответила: «Его Господь защищал, божественное покровительство. Ну и армию хорошую он с помощью русских создал, это тоже помогло. По своему характеру Рене не был милитаризован, он являлся пацифистом. Но, если тебя пытаются свергнуть оплаченные за границей наёмники — что с ними, чаепитие устраивать? Поэтому очень хорошо, что у Франс-Альбера были добрые друзья в Советском Союзе. Попроси русские открыть здесь военную базу — Рене бы не возражал. Но, насколько он вспоминал, со стороны СССР подобных предложений не озвучивали». В то же время несколько человек на Сейшелах клялись мне, что лично видели высадку советских морпехов в Виктории. По словам очевидцев, они действовали чётко и слаженно, заняв ведущие объекты, — и это выглядело как противодействие угрозе, спланированная операция. «Рене уже не мог полагаться на своих высокопоставленных военных после предательства министра обороны в августе 1986 года, — сказал мне один из моих собеседников. — Поэтому инструктаж по госбезопасности, тренировки моряков, обучение военного персонала — всё здесь устраивали профессионалы, присланные из СССР. И качество их работы было таково, что последний заговор против Рене зафиксировали в 1988 году: его раскрыли ещё на стадии подготовки. Больше попыток переворота не было в принципе. Я уверен, что полсотни советских морпехов, занявших ключевые здания в Виктории в октябре 1986-го, на деле подавили очередное выступление наёмников против президента».

В 1980-е годы Сейшельские острова жили в условиях однопартийной системы. Фото: wikimedia.org

«Краски остросюжетности»

...«Я не видел документов, подтверждающих эту версию, — высказывается Артём Кожин (во время моей командировки в Африку занимавший пост посла РФ на Сейшельских островах). — И полагаю, что данный эпизод в значительной степени мифологизирован. Конечно, сюда заходили наши боевые корабли, и экипажи высаживались на берег — пополнить запасы пресной воды и провизии. Заход в порт маленького государства военного корабля другой страны — обычно большое событие, и оно имеет особое значение, если на дворе „холодная война“: в таких визитах есть определённый смысл. Далее — на большинстве военных кораблей, как правило, имеется отряд морской пехоты. И когда корабль заходит в порт, отряд нередко высаживается на берег, в первую очередь для прогулок, секрета в этом нет. Вообще сам факт наличия нашей 8-й оперативной эскадры в Индийском океане означал — советские корабли могли появиться на Сейшелах в любой момент. Наверное, у кого-то из британских журналистов было желание добавить ярких красок и остросюжетности, в реальности всё было куда проще. ВМФ СССР приходил на острова регулярно, но прямого участия в подавлении мятежей против Рене со стороны наших войск здесь не было. На Сейшелах работала группа наших военных специалистов, они помогали создавать береговую охрану. СССР показывал своими действиями, что малому островному государству есть к кому обратиться. Может, это чуть-чуть скучнее, чем кажется, но такова жизнь».

1980-е годы на Сейшельских островах были временем политических потрясений, попыток внешнего вмешательства и поиска баланса между различными международными партнёрами.Фото: wikimedia.org

...Как видите, на сто процентов уверенным тут быть нельзя. Если подобная операция спецслужб СССР и в самом деле имела место, вероятно, документы ещё не рассекретили. Если не имела — возможно, это лишь выдумка британской прессы, которой КГБ мерещился на каждом шагу в любом уголке мира. Тем не менее и твёрдых опровержений событий октября 1986 года на Сейшелах со стороны российских «соответствующих органов» я тоже не слышал. В любом случае, власть просоветского лидера Рене Западу свергнуть не удалось, и он остался в кресле до 2004 года. Видимо, охрану ему наши профессионалы подготовили хорошо.