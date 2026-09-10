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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Осенний ценопад. В бархатный сезон Кубань предлагает выгодно отдохнуть

Алиса Катина

Стереотип о том, что Кубань — это исключительно летний пляжный рай, давно не работает. Регион совершил настоящую революцию: с 2021 года здесь действует стратегия всесезонного отдыха, и сегодня почти половина всего турпотока приходится на осень, зиму и межсезонье. Цифры впечатляют: осень на Черноморском побережье уже забронирована на 50 %. И это неудивительно: бархатный сезон в Краснодарском крае — это не только море, но и 200 санаториев, более 35 виноделен, сотни сыроварен и устричных ферм, а также экскурсии и туристические маршруты. Плюс ко всему отели предлагают суперскидки и удвоение бонусов. Подробнее — в нашем материале.

Бархатный сезон 2026: лето собрало 8,3 млн, а осень уже забронирована на 44 %

Осень постепенно вступает в свои права, но на черноморских пляжах Краснодарского края по-прежнему многолюдно. Бархатный сезон только набирает обороты, и курорты не собираются сворачивать программы привлечения гостей. Цифры говорят сами за себя: за три летних месяца Краснодарский край принял 8,3 миллиона туристов и еще 3,8 миллиона экскурсантов, и это практически повторяет показатели прошлого года. Однако главная новость не в летних итогах, а в том, что с наступлением сентября жизнь на побережье не замирает.

Фото: Алиса Катина

Еще с 2021 года в регионе действует стратегия всесезонного отдыха под говорящим названием «Жарко круглый год». Ее цель — стереть грань между пиковым летним периодом и межсезоньем, равномерно распределяя потоки отдыхающих как по месяцам, так и по всей территории края. И это не просто декларация: сегодня на зимние месяцы и так называемое межсезонье приходится уже почти половина всего турпотока.

Такой сдвиг стал возможен благодаря разнообразию и расширению услуг от гастрономических фестивалей до спа-программ, а также модернизации инфраструктуры и продвижению альтернативных направлений: горных маршрутов, термальных источников, винных туров. В итоге средняя загрузка отелей и гостиниц сегодня держится на уровне 75 %, а на Черноморском побережье и вовсе достигает 80 %. Прямо сейчас с учетом осенней загрузки на главных курортах единовременно отдыхают около 400 тысяч человек.

При этом глубина бронирования по побережью составляет уже 2–3 месяца вперед. На осень в целом по краю номера забронированы на 44 %, причем Черноморье лидирует с показателем 49 %, предгорная зона держится на 46 %, а вот Азовское побережье пока немного отстает — там загрузка на осень составляет 30 %.

Фото: Алиса Катина

Не время для суеты: 200 санаториев и каждый четвертый турист едет за здоровьем

Сентябрь на черноморском побережье — это особый климат не только для моря, но и для настроения. Когда летнее пекло отступает, а толпы на пляжах редеют, наступает час тех, кто ценит тишину, мягкое солнце и умеренную погоду. Межсезонье, а в особенности бархатный сентябрь-октябрь, давно стало спасением для людей с чувствительной кожей, сердечников и просто всех, кому противопоказаны южные «плюс сорок». Это время выбирают и те, кто устал от курортной суеты и мечтает о спокойных вечерах без шумных соседей.

В этот период на первый план выходят не просто места для ночлега, а настоящие курортные комплексы с высокой планкой сервиса. В крае сегодня насчитывается более 350 объектов категории 4 и 5 звезд, которые готовы принять взыскательную публику. 87 отелей работают по системе «все включено», и в бархатный сезон они особенно востребованы, ведь гости хотят ни о чем не заботиться, наслаждаясь последними теплыми днями. При этом ключевое требование — развитая инфраструктура: обширные зеленые парки, крытые и открытые бассейны, анимация для детей и взрослых, современные фитнес-центры. Тут есть где развернуться, чтобы провести не просто отпуск, а полноценный оздоровительный курс.

Фото: Алиса Катина

Кубань не зря носит звание главной здравницы страны — этот статус подтвержден десятилетиями, а в последние годы только укрепляется. В сознании отдыхающих все отчетливее формируется устойчивый тренд: приезжают не просто «поваляться на песочке», а вплотную заняться своим организмом. И цифры это доказывают лучше любых слов. В регионе сегодня работают более 200 санаториев, общая вместимость которых превышает 100 тысяч мест. Это составляет пятую часть всего санаторно-курортного фонда страны — 20 % от общероссийского. Ежегодно на кубанских курортах поправляют здоровье свыше 1,5 миллиона человек. Несложно подсчитать: если взять всех россиян, которые вообще выбирают оздоровительный туризм, то каждый четвертый из них голосует именно за Краснодарский край.

Больше половины местных санаторных организаций имеют собственные диагностические центры и клинические лаборатории. Гости могут пройти полное обследование, не выезжая за пределы курортной зоны, — от кардиограммы до биохимии крови. Бархатный сезон становится идеальным окном для таких процедур.

Фото: Алиса Катина

Осень на Кубани: 800 объектов турпоказа и 130 заводов открыты для гостей

Пляжи теперь немноголюдны, но туристическая карта региона буквально взрывается многообразием форматов: гостей ждут эногастрономические мероприятия, сельские усадьбы, экологические тропы, промышленные экскурсии, научные лаборатории, виноградники.

В региональном реестре объектов туристского показа сегодня значится 800 позиций. Пальму первенства держит сельский туризм. По всему краю рассыпаны сотни небольших хозяйств: сыроварни, где расскажут о секретах вызревания, пасеки с липовым медом, необычные улиточные и устричные фермы, легендарные чайные плантации в окрестностях Сочи и форелевые хозяйства в предгорьях.

Отдельная глава осенней афиши — энотуризм. Сбор урожая уже позади, но дегустационные залы только начинают работать на полную мощь. Сегодня более 35 винодельческих предприятий края профессионально занимаются приемом туристов. Их география широка: это знаменитые виноградники Новороссийска, Геленджика, Анапы, а также Темрюкского, Крымского и Северского районов.

Для тех, кто не мыслит жизни без движения, регион подготовил более 360 туристских маршрутов — от пеших троп в горах до водных походов. А если душа просит именно интеллектуального знакомства с местом, то к услугам 321 экскурсионный маршрут, где историю и природу Кубани раскладывают по полочкам лучшие гиды. Осенью, когда нет удушающей жары, это все особенно актуально. Так что Кубань в бархатный сезон — это не море, это целый океан впечатлений.

К слову, ежегодно в крае проходит более 400 событийных мероприятий, в том числе этой осенью гостей ждут спортивные и культурные фестивали, выставки, соревнования и форумы. Но, конечно, их проведение будет зависеть от оперативной обстановки.

Фото: Алиса Катина

Акции и выгодные предложения: скидки до 40 % и бонусы в отелях Сочи, Анапы и Геленджика

Сейчас гостям края предлагают специальные акции, скидки, бонусные программы и удвоение баллов. Самые громкие предложения традиционно сосредоточены в горных и приморских курортах. Например, легендарные «Роза Хутор» и «Красная Поляна» запустили осенние акционные пакеты, которые позволяют покататься на канатках, погулять по альпийским лугам и переночевать в комфортных номерах существенно дешевле, чем в июле. Сочи взял курс на лояльность: один из крупных отелей города делает жителям Краснодарского края скидку в 20 % на размещение осенью.

Анапа не отстает. Одна из крупных сетей отелей при бронировании номеров на сентябрь начисляет баллы в двойном размере. Это как кешбэк в квадрате — можно накопить на бесплатные процедуры или экскурсии. Тем временем другая известная сеть, чьи отели разбросаны по Геленджику, Сочи, Анапе и Туапсинскому округу, играет в «скидочную рулетку»: предлагает осенние цены с дисконтом от 10 до 40 %.

Не остается в стороне и знаменитый бренд Абрау-Дюрсо. Скидки распространяются не только на отели, но и на развлечения. Например, организованные группы от бюджетных и общественных организаций могут посетить знаменитый аттракцион «Поезд на рельсах» в Гуамском ущелье со специальной ценой. Экстремальный участок, где поезд идет прямо по скале над пропастью, осенью становится доступнее для профсоюзных коллективов и школьных групп. Так что бархатный сезон в этом году — это не только погода, но и отличный момент съездить с выгодой, не дожидаясь зимы.

КСТАТИ

Более 250 отелей Краснодарского края внедрили цифровое заселение через мессенджер MAКС. С сентября возможность такого заселения стала обязательной для крупных гостиниц. Туристам достаточно открыть в мессенджере MAКС раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить». Сотрудник отеля сканирует QR-код с экрана смартфона, и паспортные данные автоматически подгружаются в систему гостиницы, что исключает риск ошибок при ручном вводе и экономит время. Новый способ доступен только совершеннолетним гражданам России. Использование сервиса остается полностью добровольным. Гости могут по-прежнему предъявлять паспорт для заселения.

Более 130 промышленных предприятий Кубани готовы распахнуть свои цеха, лаборатории и производственные линии для гостей
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