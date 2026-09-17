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Генконсульство предупредило россиян об участившихся кражах на Мальдивах

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Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

На Мальдивах выросло числе случаев краж денег и мобильных телефонов из сейфов в гостиницах, сообщило генконсульство России в островном государстве.

«Обращаем ваше внимание на участившиеся случаи краж денежных средств и мобильных телефонов из сейфов гостиничных номеров»,- говорится в сообщении в Telegram-канале генконсульства.

Россиянам посоветовали не хранить крупные суммы наличных и ценные вещи в номерах, потому что, как правило, руководство отелей не идет навстречу пострадавшим туристам и похищенное не возвращается. По данным генконсульства, правоохранителям пока ни разу не удавалось решить подобные вопросы в пользу туристов. Туристов предупредили, что фотографирование содержимого сейфа и личных вещей не гарантирует сохранности имущества и не имеет юридической силы.

В дипведомстве также рассказали о случаях, когда персонал курортов требует с туристов оплату за вызов полиции.

«Это требование незаконно, вызов полиции является бесплатной государственной услугой», - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос мальдивского репортера о возможном увеличении количества российских туристов на острова до миллиона человек в год, в шутку поинтересовался, не затонут ли от этого Мальдивы.
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