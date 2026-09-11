Новое поколение связи. МегаФон запустил сеть 5G в России

Оператор МегаФон запустил в российских городах сеть 5G. Официальный старт дал генеральный директор компании Хачатур Помбухчан. Развитие технологии станет частью большой программы, по которой оператор намерен шаг за шагом охватить сетью пятого поколения ряд городов миллионников и индустриальные центры России.

Новая динамика

Новое поколение связи уже доступно клиентам в центральных локациях мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, а также в региональных промышленных центрах, таких как Великий Новгород и Тверь.

Развёртывание сети 5G опирается на уже работающую LTE-инфраструктуру оператора. За счёт принципа технологической нейтральности компания смогла внедрить 5G на имеющихся частотах, обновив оборудование базовых станций.

Доступ к сети пятого поколения открыт для пользователей смартфонов, совместимых с 5G. А владельцам устройств без поддержки этого стандарта оператор предлагает опцию «5G режим». Она повышает скорость интернета до уровня, близкого к 5G. Это работает даже за пределами зон покрытия и на любых смартфонах.

«Сегодня наши инженеры совершают исторический шаг, запуская сеть пятого поколения в крупнейших локациях страны. 5G — это быстрый интернет для городов и одновременно фундамент для цифровой трансформации промышленности. Мы убеждены, что 5G даст регионам России принципиально новую динамику для цифровизации промышленности и социальной сферы, а это значит, улучшит качество жизни каждого. После успешного запуска мы продолжим двигаться вперед, где нас ждёт ещё много работы и новых вызовов, к которым мы полностью готовы», — отметил Хачатур Помбухчан.

От 3G к частным 5G-сетям

За пять лет медианная скорость мобильного интернета в России увеличилась более чем в 2,5 раза. Развитие сетей пятого поколения стало логичным продолжением инновационного курса МегаФона.

История технологических прорывов оператора началась в 2007 году — тогда он первым в стране запустил сеть 3G. В 2012 году компания снова стала лидером рынка, предоставив абонентам доступ к 4G (LTE). Ещё через два года она первым ввела в коммерческую эксплуатацию LTE Advanced — скорость в такой сети достигала 300 Мбит/с. А в 2019 году оператор провёл первый в России международный видеозвонок в сети 5G.

Компания также лидирует в сфере частных сетей на базе 5G. В собственной лаборатории её специалисты протестировали решение Private 5G. Им удалось внедрить комплекс средств защиты и наладить стабильную работу с уже имеющейся инфраструктурой. Кроме того, оператор анонсировал запуск первой в стране Private 5G-сети для промышленного сектора.