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Интернет в московских парках. TelecomDaily исследовал cети операторов

istockphoto.com

В парке мобильный интернет особенно заметен в самых обычных сценариях: найти нужную дорожку, взять велосипед или самокат в прокат, ответить на сообщение или отправить друзьям фотографии с прогулки. Именно поэтому в парке пользователь рассчитывает на мобильную сеть: привычного Wi-Fi* рядом может не быть, а связь должна работать там, где человек ей пользуется.

Качество мобильного интернета в шести популярных парках Москвы исследовало ИАА «TelecomDaily»**. По итогам замеров Билайн получил максимальную интегральную оценку — 14 баллов. Исследование проводилось в августе 2026 года на ВДНХ, в «Парке Победы», «Зарядье», «Яузе», «Северном Тушине» и «Солнце Москвы».

В сети Билайна средняя скорость загрузки данных составила 86,4 Мбит/с, а скорость отправки данных — 28 Мбит/с. Такие показатели позволяют комфортно пользоваться основными онлайн-сервисами в движении: смотреть видео, загружать фотографии, общаться в мессенджерах и пользоваться навигацией.

Не менее важны параметры, которые клиент обычно не видит напрямую, но замечает по качеству работы сервисов. Средняя задержка сигнала в сети (пинг) Билайна составила 47 мс, а эталонная веб-страница Kepler*** успешно загружалась в 100 % случаев. Эти показатели характеризуют скорость отклика и устойчивость соединения.

Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна:

«Парки — хороший пример того, как меняется сценарий использования мобильной сети. Человек может выйти на прогулку, по пути ответить на рабочее сообщение, построить маршрут, созвониться, посмотреть видео или отправить фотографии — и всё это происходит в движении и при постоянно меняющейся нагрузке на сеть. Для наших инженеров важно не только обеспечить высокую скорость, но и сделать так, чтобы сеть оставалась стабильной в реальных жизненных сценариях. Поэтому мы постоянно анализируем нагрузку, развиваем инфраструктуру и настраиваем сеть с учетом того, как меняется город и поведение наших клиентов».

ИАА «TelecomDaily» провел замеры в шести крупных парках Москвы. Маршруты внутри каждой территории были проложены таким образом, чтобы равномерно охватить исследуемые зоны.

Для оценки мобильного интернета использовались четыре основных параметра: скорость загрузки данных, скорость передачи данных от абонента, задержка сигнала и успешность загрузки эталонной страницы Kepler**.

Исследование проведено ИАА «TelecomDaily»* в августе 2026 года с использованием профессионального комплекса TEMS Investigation****. C полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

*Wi-Fi — технология беспроводной передачи данных.

**ИАА «TelecomDaily» — информационно-аналитическое агентство, специализирующееся на исследованиях телекоммуникационного рынка.

***Kepler — эталонная интернет-страница, содержащая различные типы контента, включая текст, изображения и видео. Ее загрузка используется для оценки стабильности и качества интернет-соединения.

****TEMS Investigation — профессиональный программно-аппаратный комплекс для измерения и анализа параметров мобильных сетей.

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ТехникаСетьTelecomDailyбилайнпарки Москвы
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