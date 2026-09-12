Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
334

В Пекине представили робота-рыбу, способную вести подводное наблюдение

соцсети
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Китайская компания Boya Gongdao Marine Technology продемонстрировала на Китайской международной ярмарке торговли услугами 2026 года (CIFTIS) в Пекине биомиметического робота-рыбу BG-5. Разработка создана по образу золотой арованы и предназначена для выполнения различных подводных задач.

По информации разработчиков, робот способен демонстрировать движения, взаимодействовать с посетителями выставок и вести подводное наблюдение. Благодаря точному внешнему сходству с оригиналом и естественной манере плавания эффект чужеродности механизма сведен к минимуму.

На видеозаписях с мероприятия видно, как BG-5 перемещается в синем бассейне, привлекая внимание гостей экспозиции. На информационном стенде рядом с экспонатом размещена надпись: «Пекин; 11 сентября; На CIFTIS 2026 представили биомиметического робота-рыбу; Выглядит в точности как живая золотая арована».

Ранее стало известно, что Китай приступил к тестированию человекоподобных роботов для боевых задач.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ТехникаТехнологииПекинКитайподводная съемкаробототехника
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть