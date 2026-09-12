В Пекине представили робота-рыбу, способную вести подводное наблюдение

Китайская компания Boya Gongdao Marine Technology продемонстрировала на Китайской международной ярмарке торговли услугами 2026 года (CIFTIS) в Пекине биомиметического робота-рыбу BG-5. Разработка создана по образу золотой арованы и предназначена для выполнения различных подводных задач.

По информации разработчиков, робот способен демонстрировать движения, взаимодействовать с посетителями выставок и вести подводное наблюдение. Благодаря точному внешнему сходству с оригиналом и естественной манере плавания эффект чужеродности механизма сведен к минимуму.

На видеозаписях с мероприятия видно, как BG-5 перемещается в синем бассейне, привлекая внимание гостей экспозиции. На информационном стенде рядом с экспонатом размещена надпись: «Пекин; 11 сентября; На CIFTIS 2026 представили биомиметического робота-рыбу; Выглядит в точности как живая золотая арована».

Ранее стало известно, что Китай приступил к тестированию человекоподобных роботов для боевых задач.