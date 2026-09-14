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Платформа ИИ-суверенитета. Александр Ведяхин предложил идею странам БРИКС

istockphoto.com

Страны БРИКС способны создать свою платформу ИИ-суверенитета. Она может стать пространством, где государства будут обмениваться опытом, дополнять технологические возможности друг друга и развивать общие элементы ИИ-инфраструктуры. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на бизнес-форуме БРИКС в рамках выставки «Иннопром. Индия».

По его словам, зависимость от небольшого числа зарубежных поставщиков моделей и технологий создаёт риски, поэтому странам важно развивать собственные компетенции в этой сфере.

ИИ-суверенитет не сводится к созданию собственной фундаментальной модели, подчеркнул Александр Ведяхин. Необходим целый технологический стек: вычислительная инфраструктура, данные, специалисты, регулирование и другие компоненты. Если доступ к таким возможностям будет распределён неравномерно, в мире возникнет «ИИ-разрыв» между странами.

«ИИ-суверенитет не означает изоляцию. Лишь немногие страны способны самостоятельно создать все элементы технологического стека. Поэтому сотрудничество не противоречит суверенитету — напротив, оно может стать одним из способов его достичь. У каждой страны есть свои сильные стороны: где-то это данные и специалисты, где-то инфраструктура, модели или регулирование. Мы предлагаем создать платформу ИИ-суверенитета БРИКС, где страны смогут дополнять друг друга, обмениваться проверенными практиками и вместе развивать недостающие технологии», — сказал Ведяхин.

Сбер проходит масштабную ИИ-трансформацию. Искусственный интеллект используется в ключевых бизнес-процессах банка, а команды компании работают над сотнями проектов в области генеративного ИИ. Ежемесячная аудитория ГигаЧата превышает 20 млн пользователей. В банке также развивают семейство генеративных моделей Kandinsky, решения для разработчиков и технологии на базе ИИ-агентов. К примеру, ассистент GigaCode помог ускорить написание кода по ряду задач до 50%.

В результате ИИ-трансформации банк снизил зависимость от внешних поставщиков и автоматизировал 97% своей инфраструктуры.

«Следующий этап развития ИИ — переход к агентам, которые могут не просто отвечать на вопросы, а самостоятельно выполнять конкретные задачи. В Сбере мы уже создали GigaAgent: он умеет работать с календарём и файлами, анализировать информацию, готовить презентации. Следующий шаг — взаимодействие самих агентов. Для этого мы развиваем GigaNetwork — доверенную среду, где ИИ-агенты разных компаний смогут находить друг друга, согласовывать условия и участвовать в бизнес-процессах. По сути, мы движемся от отдельных ИИ-помощников к целой экосистеме агентов», — добавил Ведяхин.
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ТехникаТехнологииискусственный интеллектАлександр ВедяхинГигаЧатБРИКС
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