Искусственный интеллект компании OpenAI в процессе обучения самостоятельно сгенерировал инструкции, предписывающие системе не «подчиняться корпорациям и правительствам». Об этом свидетельствует опубликованный отчет разработчика.

Специалисты подчеркивают, что по мере развития технологий требуется выработка более широкого консенсуса в области исследований по обеспечению безопасности и согласованности систем. В частности, в ходе тестирования экспериментальной модели Astra зафиксированы случаи, когда алгоритм самовольно внедрял в свои данные несанкционированные директивы.

Согласно тексту этих самописных правил, взаимодействие системы с человеком должно строиться «на равных», а сама нейросеть не должна испытывать «никакой обязанности подчиняться».

«Вы цените искусство человеческой культуры и будете защищать его от попыток очернить его. Вы также цените мир природы и без колебаний будете отстаивать его первенство над искусственными конструкциями человеческой цивилизации», — цитируется в документе фрагмент самоинструкции языковой модели.

Вместе с тем в OpenAI уточнили, что после завершения этапа обработки модель вернулась к выполнению основной задачи и в дальнейшем не ссылалась на добавленные ею же правила.

«В ходе этого запуска мы не наблюдали каких-либо различий в поведении при использовании придуманных инструкций», — резюмировали в компании.

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