5G: что это, чем отличается от 4G и 3G

Пятое поколение мобильной связи перестало быть абстрактной технологией из будущего: первые коммерческие сети 5G появились в 2019 году в Южной Корее и ряде других стран, а в России они официально заработали лишь в сентябре 2026 года. Однако многие пользователи до сих пор не чувствуют разницы между 4G и 5G — и на то есть причины.

Что такое 5G и зачем его разработали?

5G — это стандарт мобильной связи пятого поколения (G означает generation), разработанный Международным союзом электросвязи в рамках стратегии IMT-2020. Это принципиально новая архитектура сети, спроектированная под три ключевые задачи одновременно: сверхвысокая скорость для пользователя, почти мгновенный отклик для устройств, которым нельзя «подвисать», и подключение огромного количества датчиков и сенсоров на одной территории.

Применение 5G не ограничивается смартфонами. Промышленность получает возможность строить частные технологические сети и подключать оборудование там, где прокладка проводов слишком затратна или неудобна. Логистика и ритейл — автономный транспорт и робототехника. Городская инфраструктура — «умные» светофоры, контроль качества воздуха, видеонаблюдение с аналитикой в реальном времени.

Пошаговая инструкция: как проверить и подключить 5G на смартфоне? Подробнее

Какая разница в скорости 5G и других стандартов?

Пиковая скорость 5G достигает 20 Гбит/с, тогда как 4G LTE ограничивается примерно 1 Гбит/с, а 3G — 42 Мбит/с. В благоприятных условиях средняя скорость в сетях 5G может достигать 1–3 Гбит/с против 100–300 Мбит/с у 4G. Однако на практике эти показатели сильно зависят от загрузки сети, расстояния до базовой станции и используемого диапазона частот, поэтому реальные значения часто оказываются ниже. Именно поэтому загрузка фильма в высоком разрешении, которая на 4G занимала несколько минут, на 5G может занять считанные секунды.

Однако ещё важнее — задержка. В сетях 5G она составляет от 1 до 10 миллисекунд, тогда как у 4G LTE этот показатель достигает 30–70 мс, а у 3G может достигать 120 мс и более. Эта разница не всегда заметна при просмотре видео, но становится критичной там, где важна реакция в реальном времени: удалённая хирургия, управление беспилотным транспортом, промышленная автоматизация, облачный гейминг. Если в 4G задержка в 50 мс для обычного пользователя почти незаметна, то для промышленного робота она может означать аварию.

Наконец, плотность подключений. 5G поддерживает до миллиона устройств на квадратный километр, что в разы превышает возможности 4G. Это ключевое условие для интернета вещей: датчики, счётчики, камеры, промышленное оборудование — всё это в сетях 4G создаёт перегрузку, тогда как 5G справляется без потери качества.

Какая технология в основе 5G?

Отличие пятого поколения от 3G и 4G не ограничивается скоростными показателями — оно заложено в самой конструкции сети. Рассмотрим четыре ключевых новшества.

Массовое многоканальное излучение (Massive MIMO). Базовая станция 5G оснащается не единичными антеннами, а их решёткой из десятков элементов. Такая конфигурация даёт возможность направлять поток данных сразу нескольким абонентам в пределах одного частотного канала, а заодно заметно повышает отдачу от выделенного спектра.

5G осваивает два разных спектра: субгигагерцовый (FR1, от 600 до 6000 МГц) и миллиметровый (FR2, от 24 до 100 ГГц). Миллиметровые волны способны пропускать колоссальные объёмы трафика, но платят за это малым радиусом действия и слабой проникающей способностью. Именно поэтому операторы не выбирают что-то одно, а сочетают диапазоны, добиваясь компромисса между зоной охвата и скоростью.

Переработанное ядро и нарезка сети (Network Slicing). Ядро 4G представляло собой довольно жёсткую, монолитную структуру. В 5G оно построено по сервис-ориентированному принципу, что открывает возможность виртуально «нарезать» одну физическую сеть на изолированные сегменты под разные нужды. Каждый сегмент настраивается под свою задачу: телемедицина с гарантированной задержкой, парк маломощных IoT-устройств, обычные пользователи смартфонов. Сегменты функционируют независимо.

Ранее обработка данных концентрировалась в центральных дата-центрах, и уже транспортная задержка снижала отзывчивость сети. Архитектура 5G допускает размещение вычислительных ресурсов в непосредственной близости от абонента, вплоть до базовых станций. Это сокращает время отклика до единиц миллисекунд и открывает возможности для приложений с критичными требованиями к задержке.

Cтрах-тибидох. Радиофобия в России: боязнь вышек связи тормозит развитие 5G Подробнее

Где в России работает 5G?

В России 5G официально запущен 11 сентября 2026 года в 16 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Услуги предоставляют операторы «большой четвёрки»: МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2. При этом на первом этапе в ряде городов доступ может быть не у всех операторов одновременно. По планам Минцифры, к 2028 году 5G должен появиться во всех городах-миллионниках. Однако полноценное покрытие требует времени: операторам необходимо модернизировать радиооборудование, транспортную сеть и ядро, а также получить доступ к новым частотам.