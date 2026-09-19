Politico: секретные детали истребителей F-35 случайно отправили в Гонконг

Отправленная из Австралии в США на ремонт партия секретных деталей американских истребителей F-35 случайно попала в Гонконг. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico.

По данным издания, перевозку деталей осуществлял посредник, работавший с производителем F-35 — компанией Lockheed Martin. Пентагон подтвердил пропажу части деталей. Причины изменения маршрута, как и местонахождение конструкций, сейчас выясняются.

В числе пропавших деталей оказался фонарь кабины F-35. Конструкция закрывает кабину пилота и содержит элементы технологии малозаметности. Доступ к этой стелс-технологии есть только у США и их союзников. Информации о том, что детали от истребителей попали в руки китайских специалистов, нет.

Один из собеседников заявил, что Китай в случае попадания к нему компонентов самолета может их изучить и попытаться воспроизвести.

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