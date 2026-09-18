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ИИ-инженер Зинин объяснил, почему детекторы нейросетей могут ошибаться

istockphoto.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Системы, определяющие использование искусственного интеллекта в текстах, оценивают лишь вероятность сходства с типичным результатом работы нейросети и не могут сами по себе служить доказательством, рассказал «Росбалту» ИИ-инженер Тим Зинин.

По его словам, на результат проверки могут повлиять ручная редактура, сочетание собственного текста с фрагментами, подготовленными нейросетью, и другие особенности работы автора.

Зинин подчеркнул, что автоматический отчёт следует воспринимать как дополнительный инструмент, а не как окончательный вывод о происхождении текста.

Поэтому при оценке студенческих работ, по мнению специалиста, важно учитывать не только показатели программ, но и способность автора понимать содержание текста и объяснять изложенные в нём мысли.
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Техникатекстнейросеть
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