ИИ-инженер Зинин объяснил, почему детекторы нейросетей могут ошибаться

Системы, определяющие использование искусственного интеллекта в текстах, оценивают лишь вероятность сходства с типичным результатом работы нейросети и не могут сами по себе служить доказательством, рассказал «Росбалту» ИИ-инженер Тим Зинин.

По его словам, на результат проверки могут повлиять ручная редактура, сочетание собственного текста с фрагментами, подготовленными нейросетью, и другие особенности работы автора.

Зинин подчеркнул, что автоматический отчёт следует воспринимать как дополнительный инструмент, а не как окончательный вывод о происхождении текста.

Поэтому при оценке студенческих работ, по мнению специалиста, важно учитывать не только показатели программ, но и способность автора понимать содержание текста и объяснять изложенные в нём мысли.