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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Новый iPhone Duo за 500 тысяч рублей: время выхода, характеристики, цвета

Категория:  Гаджеты
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9 сентября 2026 года Apple провела презентацию «Surprise and Shine», где представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Именно эта модель в максимальной конфигурации обойдется россиянам почти в 500 тысяч рублей, что делает её самым дорогим iPhone в истории компании.

Фото: apple.com

Сколько будет стоить iPhone Duo в России?

Цена iPhone Duo напрямую зависит от объёма встроенной памяти. Версия на 1 ТБ обойдётся покупателям в 399 990 рублей, тогда как топовая модификация на 2 ТБ будет стоить 489 990 рублей. Продажи в России стартуют 23 октября, предзаказ открывается 16 октября.

Какие дисплей и корпус у складного айфона?

iPhone Duo выполнен в формате «книжки»: внешний дисплей имеет диагональ 5,4 дюйма, а внутренний складной экран — 7,6 дюйма. Обе панели выполнены по технологии Super Retina XDR. В разложенном состоянии устройство превращается в мини-планшет, а в сложенном — сопоставимо по размеру с паспортом.

Корпус изготовлен из титана 5-го класса. Задняя панель защищена Ceramic Shield, внешний экран покрыт улучшенным Ceramic Shield 2, а внутренний складной дисплей получил специальный нанотекстурированный полимерный слой, который снижает блики и делает складку менее заметной.
iPhone Duo/
iPhone Duo/ Фото: apple.com

Какой процессор у складного iPhone Duo?

Смартфон работает на новом процессоре A20 Pro, выполненном по 2-нанометровому техпроцессу. Чип оснащён 32-ядерным нейронным движком для задач Apple Intelligence. Система охлаждения включает испарительную камеру, а питание обеспечивают два аккумулятора.

Заявленное время работы — до 31 часа воспроизведения видео на внутреннем дисплее и до 44 часов на внешнем. iPhone Duo поддерживает Apple Pencil (USB-C), а функция Split View позволяет запускать приложения одновременно на двух половинах экрана.

Что за камера у нового iPhone Duo?

Складная конструкция не помешала оснастить Duo полноценной камерой: устройство получило две основные камеры. В смартфоне также реализована технология SynthID — цифровая подпись изображений, позволяющая отличить реальные снимки от сгенерированных ИИ. Встроенный в боковую кнопку Touch ID обеспечивает биометрическую защиту.

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В каких цветах будет iPhone Duo?

В отличие от iPhone 18 Pro, который предлагается в четырёх оттенках, складной iPhone Duo доступен всего в двух цветах:

  • Star White — жемчужно-белый;
  • Night Sky — глубокий тёмно-синий, напоминающий оттенок индиго.

Обе версии имеют матовую титановую отделку, подчёркивающую премиальный статус устройства.

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