Что не работает в новом айфоне для россиян?

С 18 сентября 2026 года Apple начала продажи iPhone 18 Pro и Pro Max. Ритейлеры завезли технику в том числе и в Россию, однако местные пользователи сразу столкнулись с программными и сервисными запретами. Часть из них можно обойти, сменив язык и регион, но многие барьеры носят системный характер. Читайте в справке aif.ru, что именно не работает.

ИИ-помощник говорит только по-английски

Основной пласт ограничений связан с Apple Intelligence. Русского языка в списке поддерживаемых нет, поэтому при стандартных настройках не запускается обновлённая Siri AI с персональным контекстом. Она не удерживает в памяти предыдущие запросы, не анализирует содержимое экрана и не выполняет действия сразу в нескольких приложениях. Интеграция с ChatGPT также недоступна.

Вместе с этим не работают ключевые ИИ-функции Apple Intelligence: Writing Tools — встроенный редактор текста, который переписывает, сокращает и исправляет ошибки; Genmoji — генератор персональных эмодзи по текстовому описанию; Image Playground — создание изображений с нуля по запросу; Visual Intelligence — распознавание объектов и текста через камеру; Clean Up — удаление лишних объектов с фотографий; а также расширенный поиск по фотографиям, позволяющий находить снимки по изображённым достопримечательностям и объектам. Активировать эти функции можно только после переключения устройства и Siri на английский язык и выбора поддерживаемого региона. В каких цветах выйдет iPhone 18? Подробнее

Синхронный перевод не знает русского

Система Live Translation, которую Apple называет одной из ключевых новинок iOS 27, не поддерживает русский язык. В результате не работают перевод переписки в реальном времени, перевод телефонных звонков и перевод разговоров через AirPods. Для тех, кто рассчитывал на новые коммуникационные возможности, это ограничение стало одним из самых заметных.

5G: сети запущены, но не для новых iPhone

11 сентября 2026 года в 15 городах-миллионниках России заработали коммерческие сети 5G. По данным Минцифры, доступ к ним получили почти 10 млн человек. Однако новые iPhone к этим сетям не подключаются. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что переговоры с Apple ведутся, но сроков активации функции пока нет. Сменой языка или региона эту проблему не решить.

iPhone 18. Фото: Reuters

Кошелёк, здоровье и гарантия: что отключено

Российские банковские карты нельзя использовать для оплаты в App Store, встроенных покупок и подписок на Music, iCloud+, One, TV+, Arcade и Fitness+. Также недоступны некоторые покупки в iTunes Store и Apple Podcasts, приобретение рингтонов, а Apple Pay с картами РФ не работает.

Из экосистемных функций нет сотовой связи в Apple Watch (Cellular) — из-за запрета на клонирование SIM-карт. Медицинские опции вроде контроля апноэ во сне и предупреждений о гипертонии не запускаются: для них нужна сертификация в Росздравнадзоре. AppleCare+ и программа Self Service Repair в России также недоступны с 2022 года.

Источники:

https://iz.ru/