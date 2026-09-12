Эксперт Букштейн рассказал, что даст запуск 5G в России

Запуск сетей 5G в 16 российских городах прежде всего даст новые возможности промышленности, телемедицине и развитию умных городов, рассказал Радио «Комсомольская правда» эксперт Леонтий Букштейн.

Доступ к технологии уже получили около 10 млн человек, а до конца 2026 года сервисы планируют запустить ещё примерно в 50 городах. По словам эксперта, развёртывание сетей началось после задержки примерно на полтора года, связанной в том числе с прекращением поставок иностранного телекоммуникационного оборудования.

На первом этапе 5G работает на частотах, которые использовались для LTE. Букштейн отметил, что для обычных пользователей смартфонов разница пока может быть не столь заметна, поскольку возможностей 4G хватает для большинства повседневных задач. При этом пропускная способность сети на первом этапе может вырасти примерно на 20–25%.

Основные преимущества технологии, по словам эксперта, будут востребованы в промышленности, телемедицине, умных городах и домах, а также других цифровых сервисах, где необходимы высокая скорость передачи данных и большая пропускная способность.

Букштейн также отметил важность выделения дополнительных радиочастот. По его словам, предоставление их операторам без дополнительной платы снижает риск того, что расходы на внедрение 5G сразу приведут к росту стоимости мобильной связи для абонентов.