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Сервисы для арендаторов жилья. Домклик запускает новую подписку

istockphoto.com

Сервис Домклик представляет новый продукт для арендаторов — подписку «Аренда+». Решение позволяет пользователям оплачивать аренду жилья через платформу с одновременным получением страховой защиты, бонусной программы и возможности управления сроками платежей.

Стоимость обслуживания составляет 199 рублей в месяц. Подключение доступно как для арендаторов, уже заключивших договор, так и для тех, кто находится на этапе выбора объекта.

Что дает подписка:
  • Целый арендный платеж баллами «Спасибо». После третьего платежа за аренду сервис начислит бонусы «Спасибо» в размере месячного платежа. Максимум — 50 000 бонусов.
  • Отсрочка платежа — возможность переноса даты внесения арендной платы при возникновении необходимости.

До 875 000 рублей страхового покрытия на случай причинения ущерба арендуемому жилью или имуществу третьих лиц (соседей).

Порядок подключения:

Для активации подписки пользователю необходимо перейти на промо-страницу сервиса, указать условия аренды и направить приглашение собственнику через интерфейс платформы. Полный цикл подключения занимает не более нескольких минут.

Продукт ориентирован на широкий круг арендаторов и не требует смены условий текущего договора найма.

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка:

«Рынок долгосрочной аренды в России активно растёт, и мы видим запрос со стороны нанимателей на дополнительные сервисы, выходящие за рамки простого перевода денег собственнику. С подпиской „Аренда+“ мы закрываем сразу три ключевые потребности: финансовую защиту от непредвиденных расходов, возможность копить бонусы на крупные покупки и гибкость в управлении личным бюджетом. При этом стоимость сервиса сопоставима с чашкой кофе в месяц, а подключение занимает буквально пару минут. Мы стремимся сделать аренду комфортным и предсказуемым процессом, где у человека есть опции, а не только обязательства».
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