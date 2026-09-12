В Магнитогорск доставили Огонь времени: Новости России 12 сентября

В субботу в Магнитогорск прибыла эстафета Огня времени, который доставили в город в рамках первого историко-спортивного фестиваля «Магнит Евразии. Код времени», сообщает vecherka74.ru.

По информации СМИ, Огонь прибыл в Магнитогорск из историко-археологического музея-заповедника «Аркаим».

«Именно здесь, где 4 тысячи лет назад плавили уже металл, зажгли Огонь, который свяжет поколения. На месте древней цивилизации, стартовал большой путь пламени», - говорится в публикации.

Сообщается, что утром в субботу на Комсомольской площади Магнитогорска состоялась передача Огня, доставленного в город казаками.

После прохождения по улицам Магнитогорска эстафета Огня завершится у Амфитеатра на территории городского курорта «Притяжение».

«Огонь откроет большой праздник. Гостей ждет парад спортсменов, концерт, мастер-классы и показательные выступления, множество интерактивных площадок для всех возрастов», - отмечается в материале.

Сообщается, что ключевым событием фестиваля станет проведение юбилейного 60-го легкоатлетического полумарафона «Азия–Европа» имени Б.П. Нагибина и В.С. Дремова.

Арену в Кузбассе признали самым зрелищным спортобъектом страны

Комплекс «Кузбасс-Арена» в Кемерове признан самым зрелищным спортобъектом страны, пишет Сибдепо со ссылкой на главу Кузбасса Илью Середюка.

««Кузбасс-Арена» в Кемерове получила звание лучшего спортивного сооружения России», - говорится в публикации.

По словам губернатора, спорткомплекс в Кемерове стал победителем IV Национального конкурса «Арена» в номинации «Зрелищные объекты спорта».

Середюк отметил, что участвовавшие в конкуре спортобъекты оценивались по сотням различных критериев.

«Но для нас главное, что под одной крышей «Кузбасс-Арены» бесплатно тренируются более 1000 юных спортсменов», — сказал глава региона.

В Мурманске открыли ФОК, созданный по народной программе «На Севере – жить!»

В Мурманске состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард», сообщает АБН24.

По информации СМИ, в открытии ФОКа принял участие глава региона Андрей Чибис. По его словам, спортобъект создан в рамках народной программы «На Севере – жить!». В нем оборудовали зал, где можно играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол и гандбол, а также легкоатлетические дорожки, которые зимой будут становиться конькобежными.

Чибис назвал открывшийся ФОК современной площадкой для занятий спортом и укрепления здоровья.

«У наших жителей появилась еще одна современная площадка, где можно заниматься спортом, укреплять здоровье и активно проводить время», — сказал губернатор.