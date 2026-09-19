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Тим Фарчник избран новым президентом IBU

Страница Тима Фарчника в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) / Скриншот
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Словенец Тим Фарчник избран новым президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выборы состоялись на конгрессе IBU в немецком Берхтесгадене. Фарчник был единственным кандидатом на должность главы союза.

На этом посту 47-летний словенец сменил шведа Олле Далина, который руководил IBU с 2018 года и не мог баллотироваться на новый срок. Сам Фарчник с сентября 2022 года входил в состав исполнительного комитета организации.

Союз биатлонистов России 10 декабря подал иск в Спортивный арбитражный суд с требованием снять отстранение российских спортсменов, действующее с весны 2022 года.

Ранее aif.ru писал, что при Далине IBU заявлял о сохранении отстранения российских биатлонистов от международных соревнований, несмотря на изменение рекомендаций Международного олимпийского комитета. Тогда глава организации отмечал, что решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать.
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СпортСпортроссийские спортсменыIBUбиатлонОлле ДалинТим Фарчник
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