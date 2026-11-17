Европейская федерация гандбола (EHF) разработала систему отбора на чемпионат Европы, которая предусматривает участие представительниц России в квалификационном раунде. Об этом сообщил глава Федерации гандбола РФ Сергей Шишкарев.

«Возможность участия женской сборной России в чемпионате Европы 2028 года остается открытой. Более того, EHF уже разработала схему отбора, которая позволит нашим девушкам побороться за путевку на турнир», — написал в Telegram Сергей Шишкарев.

По его словам, предложение должны вынести на утверждение исполнительного комитета федерации на ближайшем заседании.

Женский чемпионат Европы по гандболу состоится в Дании, Норвегии и Швеции с 30 ноября по 17 декабря 2028 года.