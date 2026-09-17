Сборная РФ U-15 сыграет с флагом на турнире ФИФА впервые с 2022 года

Юношеская сборная России U-15 примет участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет с национальными флагом и гимном, сообщил в мессенджере МАХ Российский футбольный союз (РФС).

Сообщается, что чемпионат с участием 191 сборной пройдет в Азербайджане 22-31 октября. На предварительном этапе сборная РФ сыграет в группе с Афганистаном, Джибути, Сьерра-Леоне, Суданом и Турцией. После этого россиян ждут еще пять матчей с соперниками, которые получат такие же места в своих группах.

«Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой ФИФА, на котором сборная России выступит с государственным флагом и гимном», - подчеркнули в РФС.

Напомним, в июне Международная федерация футбола (ФИФА) допустила российские юношеские сборные до чемпионата мира 2026 года.

В 2022 году российским клубам и сборным запретили участвовать в турнирах под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что оснований для возвращения российских футбольных сборных и клубов на международные соревнования пока нет. По его словам, руководители ФИФА и УЕФА четко обозначили, что вопрос пересмотра ограничений будет поднят только после прекращения военных действий.