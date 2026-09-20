Россиянин Царукян нокаутом победил бразильца Руффи на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян одержал победу над бразильцем Маурисио Руффи в соглавном поединке на турнире UFC в американском Лос-Анджелесе.

Россиянин отправил бразильского бойца в нокаут в первом раунде, за несколько секунд до конца стартовой пятиминутки прижав его к сетке и нанеся два последовательных удара локтями.

После победы Царукян опубликовал в своем Telegram-канале пост.

«Эра Бэтмена официально началась», — написал он, прикрепив видео своего ликования возле октагона.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены одержали убедительную победу в общекомандном зачете на молодежном чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА), который проходил в Абу-Даби.