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Россиянин Царукян нокаутом победил бразильца Руффи на турнире UFC

Louis Grasse / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян одержал победу над бразильцем Маурисио Руффи в соглавном поединке на турнире UFC в американском Лос-Анджелесе.

Россиянин отправил бразильского бойца в нокаут в первом раунде, за несколько секунд до конца стартовой пятиминутки прижав его к сетке и нанеся два последовательных удара локтями.

После победы Царукян опубликовал в своем Telegram-канале пост.

«Эра Бэтмена официально началась», — написал он, прикрепив видео своего ликования возле октагона.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены одержали убедительную победу в общекомандном зачете на молодежном чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА), который проходил в Абу-Даби.
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СпортUFCсмешанные единоборстваАрман ЦарукянБразилияРоссия
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