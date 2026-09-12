Россияне выиграли медальный зачет ЧЕ по паралимпийскому плаванию

Сборная России стала лидером медального зачёта на чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию, который прошёл в турецком Коджаэли в период с 7 по 12 сентября.

В активе россиян 92 награды: 33 золотые, 39 серебряных и 20 бронзовых медалей. Атлеты из РФ выступали на турнире с национальной символикой.

На второй строчке итогового рейтинга расположилась команда Италии. Тройку лидеров замкнула сборная Украины.

Ранее также сообщалось, что российская фигуристка Александра Игнатова, более известная под девичьей фамилией Трусова, завоевала серебряную медаль на турнире серии «Челленджер» в Токио.