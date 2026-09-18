Роналду в 41 год вызвали в сборную Португалии на матчи Лиги наций

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вошел в состав сборной Португалии на предстоящие матчи Лиги наций.

В ближайшую международную паузу португальская команда проведет четыре встречи. 24 сентября она сыграет с Уэльсом, 27 сентября и 4 октября — с Норвегией, а 1 октября встретится с Данией.

17 августа Роналду заявил, что новый сезон может стать для него последним в карьере.

На прошедшем чемпионате мира португальцы завершили борьбу на стадии 1/8 финала, уступив Испании со счетом 0:1. Накануне игры пятикратный обладатель «Золотого мяча» и победитель пяти турниров Лиги чемпионов заявил, что этот мундиаль станет для него финальным.