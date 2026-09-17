Изменил историю биатлона, не победил рак: чемпион Сергей Чепиков ушел в 59

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков скончался на 60-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием. Легенда мирового спорта, известная под прозвищем «принц биатлона», продолжал активную общественную и политическую деятельность вплоть до последних дней, занимая пост депутата Госдумы. Aif.ru собрал подробности.

От хоккейной площадки до олимпийского пьедестала

Сергей Чепиков родился в поселке Хор Хабаровского края, а в раннем детстве переехал с семьей в Бийск. Изначально он увлекался игровыми видами спорта, в частности хоккеем, однако его потенциал заметил биатлонный тренер Иван Чумичев, убедивший юношу сменить коньки на лыжи и взять в руки винтовку.

В 13 лет Чепиков поступил в свердловский спортинтернат, а к 18 годам уже дебютировал в юношеской сборной СССР. Феноменальный прорыв случился на Олимпийских играх 1988 года в Калгари, где 21-летний спортсмен завоевал золото в эстафете и бронзу в спринте. В последующие годы он подтвердил свой класс, став двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка мира.

Вершиной его биатлонной карьеры стала Олимпиада 1994 года в Лиллехаммере, где он принес сборной России золото в спринте и серебро в эстафете, а также нес национальный флаг на церемонии открытия.

Во всем мире его нередко называли «принцем биатлона», при этом партнеры по сборной за дисциплинированность и авторитет дали ему прозвище «Полковник».

Эксперимент с лыжами и возвращение к винтовке

В 1994 году, находясь на пике спортивной формы, Чепиков принял неожиданное решение уйти из биатлона в лыжные гонки. По его собственным словам, ему требовалась смена деятельности и новые вызовы.

В качестве лыжника он выступал три сезона и даже попал в состав сборной на Олимпийские игры 1998 года в Нагано, где занял пятое место в эстафете. Однако в 34 года, благодаря уговорам четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, Чепиков вернулся в биатлон.

Это решение оказалось историческим: он успешно прошел отбор и на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити занял четвертое место в эстафете, а на Олимпиаде-2006 в Турине вновь поднялся на пьедестал, завоевав серебро в командной гонке.

Всего на счету «принца биатлона» шесть олимпийских медалей: два золота, три серебра и одна бронза. Свою профессиональную карьеру он завершил в 2007 году.

Общественная деятельность отечественного рекордсмена

После завершения выступлений Чепиков не покинул спортивную сферу, работая тренером-консультантом и занимая руководящие посты в Союзе биатлонистов России. При этом параллельно он построил и успешную политическую карьеру, став депутатом Государственной думы VII и VIII созывов. В парламенте он входил в состав комитета по государственному строительству и законодательству, продолжая работу даже в период лечения от онкологии.

Руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов подтвердил печальную новость, отметив, что великий спортсмен ушел из жизни 17 сентября.

«В последние годы Сергей серьезно болел, у него была онкология. Он очень долго боролся с ней, было много попыток. Но слишком серьезная была болезнь», — отметил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин также выразил соболезнования, назвав Чепикова легендой вида спорта.