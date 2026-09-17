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Мяч, секс и Сидни Суини. Женский спорт хочет остаться без денег и мужчин

Многие именитые спортсменки обвинили Суини в том, что она искажает суть женского спорта.
Многие именитые спортсменки обвинили Суини в том, что она искажает суть женского спорта. Reuters

В мировом спорте приключился очередной скандал на почве так называемой сексуализации женских видов. Поводом стала реклама с участием известной актрисы Сидни Суини.

Прелести Сидни и гнев олимпийской чемпионки

В ней звезда предстает в поуобнаженном или вовсе обнаженном виде с атрибутами различных видов спорта. Своими прелестями Сидни привлекает новых клиентов для компании, предлагающей ставки на спорт.

Реклама вызвала, без всяких сомнений, всемирный резонанс. Многие именитые спортсменки обвинили Суини в том, что она искажает суть женского спорта.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарн Титмус заявила: «Это не просто пощечина каждой женщине, которая посвятила жизнь совершенствованию своего мастерства, но и каждой женщине, которая любит спорт за то, что он на самом деле собой представляет: командную работу, дружбу, преданность делу, стремление к совершенству и единство».
Сидни Суини.
Сидни Суини. Фото: Reuters

Недовольные спортсменки даже запустили в соцсетях флешмоб, в котором показывают, что их карьера являет тяжелый и изматывающий труд, а не нечто сексуально притягательное.

Кто платит, тот и заказывает музыку

Кажется, этому не будет конца. Профессиональные спортсменки, видимо, не в состоянии понять, что за мир их окружает и по каким правилам он живет.

Владельцы фирмы, заказывавшие рекламу с участием Сидни Суини, хорошо представляют себе, кто является их целевой аудиторией. В большинстве своем это мужчины с классической гетеросексуальной ориентацией, находящие привлекательным женское тело. И чем тело совершеннее физически, тем выше интерес целевой аудитории.

Как бы это ни было печально для возмущенных спортсменок, но вчера, сегодня и завтра интерес к женскому спорту будет базироваться в первую очередь на том, насколько девушки привлекательны внешне. Разумеется, будет и та часть аудитории, которая помешана исключительно на результатах. Вот только финансово публика, которая нравится Ариарн Титмус, женский спорт не обеспечит.

Фото: Reuters

Женский теннис на грани разорения: к чему привела гонка за равенством

Доказательством тому служит свежий отчет Женской теннисной ассоциации — WTA. Женский теннис является одной из самых коммерчески успешных дисциплин с участием дам. Однако, как сообщили в WTA, операционный убыток организации только за 2026 год составит 23 миллиона долларов, и в 2027 году ассоциация рискует дойти до состояния банкротства.

А в чем же причина такого бедственного положения дел? Некоторое время назад, следуя прогрессивной спортивной повестке, в WTA решили уравнять размер призовых на крупных турнирах, чтобы девушки получали столько же, сколько и мужчины.

Устроители турниров серии «Большого шлема» справились с этим самостоятельно, а вот организаторы рангом пониже сообщили WTA — средств на такое уравнивание у них просто нет.

Тогда в WTA решили покрывать разницу из собственного бюджета. Оказалось, что для этого требуется около 35 млн долларов в год. Причем в перспективе эта сумма должна вырасти, поскольку турниров с «уравниловкой» должно было стать больше.

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Но уже на нынешнем этапе стало ясно, что это катастрофа. Женские теннисные турниры не генерируют зрительского интереса, сопоставимого с мужскими, и ничего с этим не поделаешь.

Когда WTA решила объединить коммерческую составляющую с мужской Ассоциацией теннисистов-профессионалов, там согласились, но при разделении долей 80 на 20 в пользу мужчин. Никакого сексизма, только бизнес.

Рынок порешал

Кто бы что там ни думал, но легендарные крики Марии Шараповой на корте создали женскому теннису коммерческой выгоды в разы больше, чем все борцы с сексуализацией вместе взятые.

Женская футбольная Лига чемпионов — бледная тень мужской. Женская НБА — сиротинушка при мужской НБА. Про положение женского хоккея и говорить не приходится.

Женский футбольный клуб "Кубаночка".
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Если уж говорить откровенно и грубо, то женский спорт остается содержанкой при спорте мужском. Причем живет эта «содержанка» в первую очередь за счет интереса тех, на кого нацелена реклама с Сидни Суини.

А если спортивные барышни будут слишком активно качать права, то они легко в финансовом плане могут оказаться в том же виде, что и актриса в рекламе.

И это не сексизм и не сексуализация, а банальные законы рынка.
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СпортДругие видырекламафинансирование спортасексизмженский спортСидни Суини
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