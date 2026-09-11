Падение Гроспирона. Франция обещает превратить Олимпиаду-2030 в бардак

Зимние Олимпийские игры в последнее время приносят МОК гораздо больше проблем, нежели выгоды. Не успели забыться скандалы Олимпиады-2026, как на горизонте вырисовываются довольно мрачные перспективы Игр-2030.

Ожидаемая отставка

Эдгар Гроспирон — бывший французский фристайлист, специализировавшийся в могуле. Гроспирон возглавил подготовку к Олимпиаде-2030 в феврале 2025 года. Фото: Commons.wikimedia.org

Как сообщает издание Le Parisien, 10 сентября официально ушел со своего поста глава оргкомитета Олимпиады-2030 Эдгар Гроспирон.

Отставка Гроспирона, олимпийского чемпиона-1992 по фристайлу, ожидалась давно. Глава оргкомитета, по данным журналистов, поссорился со всеми, с кем это только было возможно.

Столица зимних Игр-2030 была определена в 2024 году, во время летней Олимпиады в Париже. Право проведения доверили Французским Альпам.

Этот выбор МОК изначально был встречен скептически. Летняя Олимпиада-2024 прошла, мягко говоря, не лучшим образом, и доверять французам ещё одни Игры было достаточно опрометчиво. Но, судя по всему, прежнее руководство МОК сочло, что политическая благонадежность организаторов важнее их прямых навыков в деле организации больших спортивных праздников.

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Фуркад за это не взялся

Замысел проведения зимней Олимпиады во Французских Альпах, когда турниры по фигурному катанию, хоккею и конькобежному спорту должны были пройти на Лазурном Берегу, чем-то напоминал Сочи-2014.

Но уже на начальной стадии выяснилось, что французы слишком широко замахнулись. Главой оргкомитета Игр-2030 должен был стать знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад, но он в итоге отказался от должности. На смену ему и пришел Эдгар Гроспирон.

Лыжная трасса в Валь Торанс, Альпы, Франция. Фото: istockphoto.com

Бывшей звезде фристайла пришлось вести крайне сложные переговоры с местными властями. Планы размещения ключевых объектов Олимпиады столкнулись с жестким сопротивлением — менять сложившийся порядок вещей ради Игр чиновники и депутаты не хотели.

Хоккей — в Лион, коньки — в Нидерланды, чиновники — на выход

В итоге весной 2026 года было принято решение, что хоккей вместо Ниццы будет проведен в Лионе. Туда же перенесли и другие ледовые дисциплины.

А вот для конькобежного спорта подходящей арены не нашли во всей Франции, поэтому олимпийский турнир перенесли в Нидерланды, на каток «Тиалф».

Были и кадровые потери — при Гроспироне из оргкомитета ушли генеральный директор Сирил Линетт, операционный директор Анн Мурак и директор по коммуникациям Артур Рише.

Оргкомитет Олимпиады-2030 погрузился как во внутренние, так и во внешние конфликты. Ни о какой эффективной работе в таких условиях речи быть не могло.

Неудивительно, что и с привлечением спонсоров дела идут плохо. Как пишет Le Parisien, деятельность оргкомитета при Гроспироне велась за счет резервных фондов.

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Некем, нечем, не на чем

Тут самое время вспомнить, что сказал Марен Фуркад, отказываясь от должности главы оргкомитета: «Существует слишком много разногласий, чтобы можно было спокойно рассматривать эту миссию. Способ управления, видение, территориальная привязка — нам не удалось найти общий язык по этим вопросам».

Мартен Фуркад — французский биатлонист, один из самых титулованных спортсменов в истории этого вида спорта. Фото: Commons.wikimedia.org

С территориальной привязкой теперь уже ничего не поделаешь — компактной Олимпиады снова не получилось. Более того, теперь Игры разорваны на две страны, и говорить о большом общем празднике спорта уже не приходится.

Можно, конечно, списать ряд проблем на авторитарный стиль управления Гроспирона. Но совершенно нет уверенности в том, что его преемник, кто бы им не стал, окажется успешнее.

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Туман неопределенности

Бешеного интереса к зимней Олимпиаде во Франции нет, и не оснований думать, что ситуация поменяется. Эмиссары МОК собираются навестить оргкомитет на днях, но единственное, что им сейчас могут предложить — выборы нового главы.

Уже можно говорить о том, что 2026-й год с точки зрения подготовки Игр прошел впустую. Будущее покрыто туманом неопределенности.

Международный олимпийский комитет не теряет надежды, что французы, завершив междоусобицы, всё-таки возьмутся за дело. А во что еще верить МОК в данной ситуации?