Падение Гроспирона. Франция обещает превратить Олимпиаду-2030 в бардак

Зимние Олимпийские игры в последнее время приносят МОК гораздо больше проблем, нежели выгоды. Не успели забыться скандалы Олимпиады-2026, как на горизонте вырисовываются довольно мрачные перспективы Игр-2030.
Ожидаемая отставка
Как сообщает издание Le Parisien, 10 сентября официально ушел со своего поста глава оргкомитета Олимпиады-2030 Эдгар Гроспирон.
Отставка Гроспирона, олимпийского чемпиона-1992 по фристайлу, ожидалась давно. Глава оргкомитета, по данным журналистов, поссорился со всеми, с кем это только было возможно.
Столица зимних Игр-2030 была определена в 2024 году, во время летней Олимпиады в Париже. Право проведения доверили Французским Альпам.
Этот выбор МОК изначально был встречен скептически. Летняя Олимпиада-2024 прошла, мягко говоря, не лучшим образом, и доверять французам ещё одни Игры было достаточно опрометчиво. Но, судя по всему, прежнее руководство МОК сочло, что политическая благонадежность организаторов важнее их прямых навыков в деле организации больших спортивных праздников.
Фуркад за это не взялся
Замысел проведения зимней Олимпиады во Французских Альпах, когда турниры по фигурному катанию, хоккею и конькобежному спорту должны были пройти на Лазурном Берегу, чем-то напоминал Сочи-2014.
Но уже на начальной стадии выяснилось, что французы слишком широко замахнулись. Главой оргкомитета Игр-2030 должен был стать знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад, но он в итоге отказался от должности. На смену ему и пришел Эдгар Гроспирон.
Бывшей звезде фристайла пришлось вести крайне сложные переговоры с местными властями. Планы размещения ключевых объектов Олимпиады столкнулись с жестким сопротивлением — менять сложившийся порядок вещей ради Игр чиновники и депутаты не хотели.
Хоккей — в Лион, коньки — в Нидерланды, чиновники — на выход
В итоге весной 2026 года было принято решение, что хоккей вместо Ниццы будет проведен в Лионе. Туда же перенесли и другие ледовые дисциплины.
А вот для конькобежного спорта подходящей арены не нашли во всей Франции, поэтому олимпийский турнир перенесли в Нидерланды, на каток «Тиалф».
Были и кадровые потери — при Гроспироне из оргкомитета ушли генеральный директор Сирил Линетт, операционный директор Анн Мурак и директор по коммуникациям Артур Рише.
Оргкомитет Олимпиады-2030 погрузился как во внутренние, так и во внешние конфликты. Ни о какой эффективной работе в таких условиях речи быть не могло.
Неудивительно, что и с привлечением спонсоров дела идут плохо. Как пишет Le Parisien, деятельность оргкомитета при Гроспироне велась за счет резервных фондов.
Некем, нечем, не на чем
Тут самое время вспомнить, что сказал Марен Фуркад, отказываясь от должности главы оргкомитета: «Существует слишком много разногласий, чтобы можно было спокойно рассматривать эту миссию. Способ управления, видение, территориальная привязка — нам не удалось найти общий язык по этим вопросам».
С территориальной привязкой теперь уже ничего не поделаешь — компактной Олимпиады снова не получилось. Более того, теперь Игры разорваны на две страны, и говорить о большом общем празднике спорта уже не приходится.
Можно, конечно, списать ряд проблем на авторитарный стиль управления Гроспирона. Но совершенно нет уверенности в том, что его преемник, кто бы им не стал, окажется успешнее.
Туман неопределенности
Бешеного интереса к зимней Олимпиаде во Франции нет, и не оснований думать, что ситуация поменяется. Эмиссары МОК собираются навестить оргкомитет на днях, но единственное, что им сейчас могут предложить — выборы нового главы.
Уже можно говорить о том, что 2026-й год с точки зрения подготовки Игр прошел впустую. Будущее покрыто туманом неопределенности.
Международный олимпийский комитет не теряет надежды, что французы, завершив междоусобицы, всё-таки возьмутся за дело. А во что еще верить МОК в данной ситуации?