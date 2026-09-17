Мбаппе оценил свои шансы завоевать «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе считает текущий год идеальным для завоевания «Золотого мяча». Слова футболиста приводит As.

«На мой взгляд, этот год отлично подходит для того, чтобы завоевать эту награду. Мои ноги говорят за меня лучше всего, сколько бы я ни говорил об этом», — оценил свои шансы на престижную награду Мбаппе.

Он добавил, что очень хочет, чтобы «Золотой мяч» вернулся в «Реал».

В сезоне 2025/26 Мбаппе признан лучшим бомбардиром Ла Лиги и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. На его счету 25 и 15 голов соответственно. Всего за текущий сезон нападающий «Реала» забил 42 мяча в 44 матчах. В сезоне 2024/25 футболист впервые выиграл «Золотую бутсу».

В 2025 году награда досталась игроку парижского «ПСЖ» Усману Дембеле.

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