Игрок «Спартака» Солари прокомментировал уход Месси из сборной Аргентины

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари выразил сожаление в связи с уходом Лионеля Месси из сборной Аргентины. Свой комментарий по этому поводу он дал в беседе с «Российской газетой».

Месси проведет прощальный товарищеский матч за сборную Аргентины против Бенина 6 октября.

Солари признался, что является большим поклонником своего соотечественника.

«Очень жаль, что Лео уходит из сборной. Но какие-то главы в жизни нужно закрывать. Здорово, что для Месси устроят прощальный матч», - сказал полузащитник.

Легионер добавил, что сам очень мечтает получить дебютный вызов во взрослую сборную после выступлений за юношеские и молодежные команды.

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заявил, что Месси абсолютно заслужил «Золотой мяч» в этом году после блестящего выступления на чемпионате мира и победы в Кубке Кампеонес. Об этом сообщила пресс-служба МЛС, передает championat.com.

По его словам, голы аргентинца помогли команде из Флориды впервые в истории завоевать этот трофей в матче против мексиканского «Крус Асуль». Бекхэм подчеркнул, что в свои 39 лет Месси продолжает оказывать решающее влияние на ход каждого матча, и назвал себя главным болельщиком Лео. Он отметил наличие других великих игроков, среди которых Гарри Кейн, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, но выразил уверенность, что именно аргентинец должен стать обладателем премии по итогам сезона. Официальный список номинантов на «Золотой мяч» 2026 года был объявлен 8 сентября, а церемония вручения состоится 26 октября в Лондоне.

Ранее президент Аргентинской ассоциации футбола Клаудио Тапиа пояснил, что главной целью этой встречи является желание устроить заслуженные проводы Месси на родной земле. Нападающий дебютировал в национальной команде в 2005 году и с тех пор сыграл более 180 матчей, забив свыше 100 голов и выиграв чемпионат мира вместе с Кубком Америки.

В свои 39 лет Месси пока не планирует полностью завершать спортивную карьеру и продолжит выступать за американский клуб «Интер Майами». Накануне он помог своей команде завоевать 49-й трофей, забив победный мяч в финале Кубка чемпионов против мексиканского «Крус Асуля».

Ранее Лионель Месси установил рекорд MLS по голам.