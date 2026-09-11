Гимнастка Тимошенко попала в Книгу рекордов России: новости РФ 11 сентября

Юная гимнастка из Барнаула Анна Тимошенко в Книгу рекордов России, сообщает altapress.ru.

«Воспитанницу цирковой студии «Арлекино» внесли в Книгу рекордов России. В 2025 году Анна Тимошенко выполнила за минуту 17 сложных отрывных элементов на воздушной трапеции — перехватов, во время которых артистка отпускает снаряд в полете», - говорится в публикации.

Сообщается, что в настоящее время юная гимнастка, побив свой рекорд, выполняет до 19 элементов подряд. По информации СМИ, Тимошенко также освоила эквилибр, жонглирование и акробатику, при этом хорошо учась в школе.

По информации СМИ, спортсменка стала также лауреатом телевизионной премии «Наши. Дети — 2026».

Медведи стали выходить к домам в Хакасии

В Хакасии зафиксированы случаи выхода медведей к домам в Саяногорске, сообщает АБН24.

«В Саяногорске … медведи стали выходить к жилым домам, чтобы найти еду», - говорится в публикации.

Глава Саяногорска Евгений Молодняков заявил, что администрация города взяла под контроль ситуацию с выходом медведей к людям. Чиновник сообщил о работе в городе четырех бригад охотников.

Горожан призвали следить за порядком на своих участках, чтобы не привлекать медведей запахом отходов, а также не выпускать домашних животных в темное время суток и прятать их корм.

В случае приближения медведя к дому рекомендовано звонить в ЕДДС.

В Югре воспитателя детсада уволили за избиение ребенка

В Нижневартовске следователи начали проверку в связи с появлением в Сети видео с избиением воспитателем ребенка в одном из местных детсадов, сообщает sitv.ru со ссылкой на региональное следственное управление СКР.

«В социальных медиа опубликована информация о возможном применении воспитателем одного из детских садов города Нижневартовска физической силы в отношении воспитанника во время прогулки. По данному факту … организована процессуальная проверка», - заявили в ведомстве.

Сообщается, что сотрудники СКР намерены дать правовую оценку действиям сотрудницы детсада.

По информации СМИ, инцидент произошел в детсаду «Росинка». На распространившемся в соцсетях видео воспитатель этого дошкольного учреждения несколько раз ударила одного из детей во время прогулки.

В департаменте образования Нижневартовска сообщили об увольнении воспитателя в связи с происшествием в детсаду. Также уволена помощница воспитателя.

В Барнауле суд оправил в колонию водителя, сбившего росгвардейца

В Барнауле приговорен к лишению свободы водитель, сбивший росгвардейца, сообщает amic.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации ведомства, прошлой осенью на проспекте Красноармейском сотрудники Росгвардии потребовали от жителя Барнаула прекратить агрессивные действия в отношении курьера.

Сообщается, что после этого горожанин сел за руль иномарки, начал движение и сбил одного из росгвардейцев.

«Сотрудник некоторое время находился на капоте автомобиля, держась за дворник, после чего упал. Водитель скрылся с места происшествия», - говорится в публикации.

В результате инцидента росгвардеец получил незначительные повреждения. Сбившего его барнаульца изначально приговорили к условному сроку. Однако по решению Алтайского краевого суда приговор мужчине изменен на полтора года колонии общего режима.