Гимнастка Тимошенко попала в Книгу рекордов России: новости РФ 11 сентября

Юная гимнастка из Барнаула Анна Тимошенко в Книгу рекордов России, сообщает altapress.ru.
«Воспитанницу цирковой студии «Арлекино» внесли в Книгу рекордов России. В 2025 году Анна Тимошенко выполнила за минуту 17 сложных отрывных элементов на воздушной трапеции — перехватов, во время которых артистка отпускает снаряд в полете», - говорится в публикации.
Сообщается, что в настоящее время юная гимнастка, побив свой рекорд, выполняет до 19 элементов подряд. По информации СМИ, Тимошенко также освоила эквилибр, жонглирование и акробатику, при этом хорошо учась в школе.
По информации СМИ, спортсменка стала также лауреатом телевизионной премии «Наши. Дети — 2026».
Медведи стали выходить к домам в Хакасии
В Хакасии зафиксированы случаи выхода медведей к домам в Саяногорске, сообщает АБН24.
«В Саяногорске … медведи стали выходить к жилым домам, чтобы найти еду», - говорится в публикации.
Глава Саяногорска Евгений Молодняков заявил, что администрация города взяла под контроль ситуацию с выходом медведей к людям. Чиновник сообщил о работе в городе четырех бригад охотников.
Горожан призвали следить за порядком на своих участках, чтобы не привлекать медведей запахом отходов, а также не выпускать домашних животных в темное время суток и прятать их корм.
В случае приближения медведя к дому рекомендовано звонить в ЕДДС.
В Югре воспитателя детсада уволили за избиение ребенка
В Нижневартовске следователи начали проверку в связи с появлением в Сети видео с избиением воспитателем ребенка в одном из местных детсадов, сообщает sitv.ru со ссылкой на региональное следственное управление СКР.
«В социальных медиа опубликована информация о возможном применении воспитателем одного из детских садов города Нижневартовска физической силы в отношении воспитанника во время прогулки. По данному факту … организована процессуальная проверка», - заявили в ведомстве.
Сообщается, что сотрудники СКР намерены дать правовую оценку действиям сотрудницы детсада.
По информации СМИ, инцидент произошел в детсаду «Росинка». На распространившемся в соцсетях видео воспитатель этого дошкольного учреждения несколько раз ударила одного из детей во время прогулки.
В департаменте образования Нижневартовска сообщили об увольнении воспитателя в связи с происшествием в детсаду. Также уволена помощница воспитателя.
В Барнауле суд оправил в колонию водителя, сбившего росгвардейца
В Барнауле приговорен к лишению свободы водитель, сбивший росгвардейца, сообщает amic.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
По информации ведомства, прошлой осенью на проспекте Красноармейском сотрудники Росгвардии потребовали от жителя Барнаула прекратить агрессивные действия в отношении курьера.
Сообщается, что после этого горожанин сел за руль иномарки, начал движение и сбил одного из росгвардейцев.
«Сотрудник некоторое время находился на капоте автомобиля, держась за дворник, после чего упал. Водитель скрылся с места происшествия», - говорится в публикации.
В результате инцидента росгвардеец получил незначительные повреждения. Сбившего его барнаульца изначально приговорили к условному сроку. Однако по решению Алтайского краевого суда приговор мужчине изменен на полтора года колонии общего режима.