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Осенний фестиваль ГТО на стадионе «Москвич»

Сюжет Спорт в Москве
В субботу, 19 сентября, десятки любителей активного образа жизни и спорта сдали нормативы ГТО на осеннем фестивале.
Спортивный фестиваль ГТО прошел в спорткомплексе «Москвич» и собрал и участников летних фестивалей ГТО и тех, кто пришел сдать норматив впервые.
Участники подтягивались, прыгали в длину, поднимали гири, бегали на разные дистанции и преодолевали полосу препятствий.
Каждый, успешно сдавший норматив, получил знак отличия – золотой, серебряный или бронзовый.
Участники старше 12 лет также сдали норматив по стрельбе из электронного оружия.
Знак отличия ГТО учитывается при поступлении в некоторые вузы, при подаче документов на стипендию или в процессе оформления налогового вычета.
Параллельно на фестивале провели суперфинал среди лучших физкультурников, показавшие отличные результаты на летних площадках ГТО.
Фестиваль ГТО проводят в Москве весной и осенью.
В субботу, 19 сентября, десятки любителей активного образа жизни и спорта сдали нормативы ГТО на осеннем фестивале.
В субботу, 19 сентября, десятки любителей активного образа жизни и спорта сдали нормативы ГТО на осеннем фестивале.
© АиФ / Игорь Харитонов
Спортивный фестиваль ГТО прошел в спорткомплексе «Москвич» и собрал и участников летних фестивалей ГТО и тех, кто пришел сдать норматив впервые.
Спортивный фестиваль ГТО прошел в спорткомплексе «Москвич» и собрал и участников летних фестивалей ГТО и тех, кто пришел сдать норматив впервые.
© АиФ / Игорь Харитонов
Участники подтягивались, прыгали в длину, поднимали гири, бегали на разные дистанции и преодолевали полосу препятствий.
Участники подтягивались, прыгали в длину, поднимали гири, бегали на разные дистанции и преодолевали полосу препятствий.
© АиФ / Игорь Харитонов
Каждый, успешно сдавший норматив, получил знак отличия – золотой, серебряный или бронзовый.
Каждый, успешно сдавший норматив, получил знак отличия – золотой, серебряный или бронзовый.
© АиФ / Игорь Харитонов
Участники старше 12 лет также сдали норматив по стрельбе из электронного оружия.
Участники старше 12 лет также сдали норматив по стрельбе из электронного оружия.
© АиФ / Игорь Харитонов
Знак отличия ГТО учитывается при поступлении в некоторые вузы, при подаче документов на стипендию или в процессе оформления налогового вычета.
Знак отличия ГТО учитывается при поступлении в некоторые вузы, при подаче документов на стипендию или в процессе оформления налогового вычета.
© АиФ / Игорь Харитонов
Параллельно на фестивале провели суперфинал среди лучших физкультурников, показавшие отличные результаты на летних площадках ГТО.
Параллельно на фестивале провели суперфинал среди лучших физкультурников, показавшие отличные результаты на летних площадках ГТО.
© АиФ / Игорь Харитонов
Фестиваль ГТО проводят в Москве весной и осенью.
Фестиваль ГТО проводят в Москве весной и осенью.
© АиФ / Игорь Харитонов
В субботу, 19 сентября, десятки любителей активного образа жизни и спорта сдали нормативы ГТО на осеннем фестивале.
В субботу, 19 сентября, десятки любителей активного образа жизни и спорта сдали нормативы ГТО на осеннем фестивале.
© АиФ / Игорь Харитонов
Спортивный фестиваль ГТО прошел в спорткомплексе «Москвич» и собрал и участников летних фестивалей ГТО и тех, кто пришел сдать норматив впервые.
Спортивный фестиваль ГТО прошел в спорткомплексе «Москвич» и собрал и участников летних фестивалей ГТО и тех, кто пришел сдать норматив впервые.
© АиФ / Игорь Харитонов
Участники подтягивались, прыгали в длину, поднимали гири, бегали на разные дистанции и преодолевали полосу препятствий.
Участники подтягивались, прыгали в длину, поднимали гири, бегали на разные дистанции и преодолевали полосу препятствий.
© АиФ / Игорь Харитонов
Каждый, успешно сдавший норматив, получил знак отличия – золотой, серебряный или бронзовый.
Каждый, успешно сдавший норматив, получил знак отличия – золотой, серебряный или бронзовый.
© АиФ / Игорь Харитонов
Участники старше 12 лет также сдали норматив по стрельбе из электронного оружия.
Участники старше 12 лет также сдали норматив по стрельбе из электронного оружия.
© АиФ / Игорь Харитонов
Знак отличия ГТО учитывается при поступлении в некоторые вузы, при подаче документов на стипендию или в процессе оформления налогового вычета.
Знак отличия ГТО учитывается при поступлении в некоторые вузы, при подаче документов на стипендию или в процессе оформления налогового вычета.
© АиФ / Игорь Харитонов
Параллельно на фестивале провели суперфинал среди лучших физкультурников, показавшие отличные результаты на летних площадках ГТО.
Параллельно на фестивале провели суперфинал среди лучших физкультурников, показавшие отличные результаты на летних площадках ГТО.
© АиФ / Игорь Харитонов
Фестиваль ГТО проводят в Москве весной и осенью.
Фестиваль ГТО проводят в Москве весной и осенью.
© АиФ / Игорь Харитонов
СпортФотонормы ГТОспорт в Мосвефестивальдосуг в Москве
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