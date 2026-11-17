Сборная России по футболу победила команду Венесуэлы со счетом 2:0 в заключительном матче 2026 года. Оба гола во втором тайме забил Алексей Миранчук.

В ходе встречи Лечи Садулаев также отправил мяч в ворота соперника, однако гол отменили из-за офсайда. Венесуэльцы за весь матч не нанесли ни одного удара в створ ворот российской команды.

Матч был посвящен 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна и 70-летию победы сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне.

Предыдущую игру россияне провели 12 ноября в Ташкенте, где обыграли сборную Узбекистана со счетом 3:2. Перед матчем главные тренеры национальных команд Валерий Карпин и Фабио Каннаваро обменялись именными футболками.