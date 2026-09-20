В Таиланде газонный каток переехал футболиста Таунсенда во время разминки

Полузащитник тайского футбольного клуба «Прачуап» Андрос Таунсенд чудом избежал серьезных травм в результате инцидента с участием газонного катка перед матчем третьего тура чемпионата Таиланда против команды «Паттани».

Ситуация произошла во время предматчевой разминки. 35-летний футболист выполнял упражнение и неожиданно оказался на пути следования техники. В результате спортсмен упал и оказался под тяжелым механизмом.

Оператор машины оперативно покинул кабину и наклонил каток, чтобы освободить игрока. К счастью для футболиста, он не получил критических повреждений, что подтвердилось его выходом на поле на замену в компенсированное время. Встреча завершилась победой «Прачуапа» со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Испании упал в яму на фестивале в Мексике.