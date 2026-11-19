Европа не планирует возвращаться к нормальным отношениям с Россией в видимой перспективе. Последние события в спорте доказывают это лучше политических заявлений.

Ничего нового

Накануне стало известно, что сборная России не примет участия в отборочном турнире чемпионата Европы — 2028. Россиян не включили в список, которые будут участвовать в жеребьёвке 6 декабря.

По большому счету, ничего нового в этом нет. Летом 2026 года глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что возвращение российского футбола, по крайней мере на взрослом уровне, не произойдёт до окончания украинского конфликта.

Если же смотреть на заявления и действия европейских политиков, то они сегодня озабочены обеспечением финансирования воюющей Украины как минимум до завершения полномочий Дональда Трампа. Хоккей — дело политическое. Русских опять выгнали с чемпионата мира Подробнее

Диалог нездорового человека

Больше того, Старый Свет категорически не готов разделять политику и спорт. Целый ряд стран принялся вводить ограничения на въезд российских спортсменов, дабы не допустить их участия в соревнования даже в тех видах, где они допущены международными федерациями.

Парадокс в том, что в Финляндии, которая также только что ввела подобные запреты, президент Стубб рассуждает о необходимости «вести диалог с Россией».

Нездоровый получается диалог, без уважения.

Некоторые оптимисты заговорили о том, что нас в виде исключения могут допустить сразу в финальную часть Евро-2028. Но напомню, что такие разговоры шли и перед ЧМ-2026. Как мы знаем, никакие переговоры с Трампом нашему футболу не помогли. А Евро-2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии, и британские политики куда менее лояльны по отношению к России, чем нынешний хозяин Белого дома. Покорили Восток. Российские шахматисты взяли два золота чемпионата Азии Подробнее

Шахматисты ждать не стали

В сухом остатке печальный факт — в ближайшие два года сборная России по футболу будет ограничена исключительно товарищескими встречами.

Хуже другое — совершенно не факт, что и после завершения конфликта европейцы распахнут двери для возвращения россиян. Попытки различных демаршей, бойкотов, отказа от встреч совершенно не исключены.

Альтернатива происходящему была. Как раз на фоне новостей о продолжении бана в футболе мужская и женская сборные России по шахматам стали победителями командного чемпионата Азии.

Переход российских шахмат в другую часть света порадовал далеко не всех, но там с россиянами готовы играть представители большинства стран, причём не обуславливая это какими-либо политическими требованиями. «Золото с характером». Российские борцы забрали своё на чемпионате мира Подробнее

С мечтами о «Милане»

«Переезд» в Азию рассматривался Российским футбольным союзом в качестве возможности участия в отборе к ЧМ. Но потом было решено, что наше место в Европе.

Боссы большинства российских клубов мечтают о матчах с «Арсеналом», «Барселоной», «Миланом», а не коллективами Японии, Южной Кореи, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Желание вполне объяснимое. Однако при нынешней воинственности Европы перспективы возвращения в еврокубки кажутся призрачными. И это мы ещё не вспоминаем проблему футбола в Крыму и новых регионах — признавать их частью общего российского футбольного хозяйства УЕФА не желает категорически.

Если бы переход в Азию состоялся, то, по крайней мере, участие в отборе к ЧМ-2030 и в континентальных соревнованиях могло бы стать реальностью.

Но мы решили, что ждать на пороге европейского футбола более перспективно.

Что ж, видимо, с самого начала у нас есть какая-то тактика, и мы её придерживаемся. Подождём ещё.